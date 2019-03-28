"С похорон Гиви – в вышиванки": Соколова рассказала, что ждет "Л/ДНР"

В скором будущем жители временно оккупированного Донбасса будут встречать в центре своих городов Героев Вооруженных сил Украины.

Более того, их прихода будут ждать даже те, кто симпатизировал террористам "Л/ДНР". Об этом заявила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Я думаю, что как только украинские войска будут в центре Луганска и Донецка, как только мы построим здесь экономически стабильное государство, то сразу же все, кто был на похоронах Гиви и Моторолы, оденут вышиванки и будут с флажками, в веночках встречать украинскую армию, в центре Донецка и Луганска. Я искренне в это верю, думаю, что мы интегрируем их назад, умы их тоже интегрируем", — сказала она.

Соколова выразила уверенность, что такой сценарий станет реальностью уже в ближайшее время. Главное задание для Украины на этом пути — максимально оторваться от страны-агрессора и искоренить пятую колонну внутри себя.

"Главное — подальше от Москвы и пророссийских сил в нашем парламенте. И тогда мы в скором времени вернем и Крым, и Луганск, и Донецк", — с оптимизмом подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова осудила коллаборационистов из "Л/ДНР", которые жалуются на то, что им сложно получать пенсию на территории свободной Украины. Для того, чтобы избежать этого, она посоветовала сторонникам "русского мира" возвращаться в состав родной страны и не предавать ее.

Также она посоветовала жителям временно аннексированного Крыма "слать на хр*н" оккупантов полуострова, чтобы вернуться к нормальной жизни.

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