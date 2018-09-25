Рвала и метала: запад Украины накрыла разрушительная стихия. Фото и видео последствий

Шквальный ветер с дождем 23 - 24 сентября накрыл запад Украины, последствия ликвидируют до сих пор.

Так, на Львовщине из-за непогоды были обесточены почти 180 сел и городков. Пострадал и сам областной центр – там без света остались 5 улиц. Ветер повредил две остановки и летнюю площадка, а еще повалил полтора десятка деревьев, передают "Факты".

К уборке города привлекали почти 1300 коммунальщиков. Они чистили дождеприемники от опавших листьев и забирали из магистралей дерева и ветки.

На Волыни стихия бушевала не менее сильно. Почти полторы сотни населенных пунктов остались без света, до сих пор полностью обесточены 40 сел.

Непогода громила деревья – они падали на крыши домов, линии электропередач и автодороги. Часть Луцка почти весь понедельник была без воды. Ветер повредил линии электропередач, питающих насоса водозаборов.

Также сильный ветер опрокинул остановку общественного транспорта.

В Ривне на молодую женщину упало дерево. Медики скорой предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А еще сильный ветер оборвал часть обшивки из местного торгово-развлекательного центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, досталось от стихии и южной части Украины. В понедельник, 24 сентября, популярный курортный город Одессу накрыл мощный ливень. Дождь затопил улицы и создал "горные реки" в Аркадии.