Закупили русские азбуки: как в украинской школе разгорелся скандал из-за алфавита

На Ивано-Франковщине разгорается еще один языковый скандал. В 26 школ Богородчанского района для НУШ закупили русские азбуки. Кроме этого, первоклассникам купили вееры, игру "Монополия" и кучу китайских игрушек по завышенным ценам.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Русская азбука, веера и переворачивающиеся молберты

Русскую азбуку в школе села Пороги Богородчанского района обнаружила депутат Ивано-Франковского областного совета Мария Рудик.

Первоклассникам Франковщины за бюджетные деньги купили русский алфавит Facebook Марии Рудик

"Я приехала в школу, потому что там протекает крыша. Нужно было решить вопрос с ремонтом. Пока директор с мастером делали замеры, прошлась по классам. Я удивилась, что в классах стоят старые парты, за которыми еще я училась, старые шкафы с отломанными дверцами. Такое впечатление, что о НУШ тут и не слышали. Стала интересоваться у директоров школ, учителей – а что вам закупили для НУШ? И тут выяснилось, что им привезли русскую азбуку!", - возмущается Мария Рудик.

Так выглядят классы в школах района Facebook Марии Рудик

Русская азбука Facebook Марии Рудик

Учителя сами были в растерянности от таких закупок. Также в числе новых методических материалов для первоклассников оказались веера.

Первоклассникам купили даже "Монополию" Facebook Марии Рудик

"Зачем детям в классе веер? Губная гармошка? Или игра "монополия"? Я тут же посмотрела, по каким ценам все это закуплено и сравнила с ценами в наших магазинах. "Монополия" у нас стоит 98 грн, а управление образования райадминистрации купило его по 185 грн. Они купили зачем-то мольберты детям, которые переворачиваются, и учителя не хотят их использовать. Так у нас в магазине такой мольберт стоит 195 грн, а они закупили по 400 грн. А учителя говорят, что им не мольберты нужны, а современные доски, которых в районе нет. Даже веера купили почти в три раза дороже – по 30 грн, когда они продаются по 12. Много китайских игрушек зачем-то привезли", - дополняет Мария Рудик.

Мольберты постоянно падают Facebook Марии Рудик

Теперь разбираются в прокуратуре

После того, как стало известно о странных закупках управления образования администрации Богородчанского района, местные депутаты провели заседание комиссии. Оказалось, что и в других закупках для школ этого управления образования цены были явно завышены порой в два раза.

Закупки проводили по высоким ценам Facebook Марии Рудик

Все документы о нарушениях теперь переданы в областную прокуратуру и полицию.

Правда, начальница районного управления образования Оксана Савчук на следующий же день после заседания перевелась на работу в департамент образования Ивано-Франковской области, где будет отвечать за НУШ. Хотя директор этого департамента о скандале с закупками русских азбук и завышенными ценами был поставлен в известность, как и глава области.

Депутат сравнила цены в магазине с ценами закупок Facebook Марии Рудик

"Это всего лишь техническая ошибка поставщика, тут не о чем даже говорить", – сказал OBOZREVATEL начальник областного департамента образования Виктор Симакович.

На вопрос знал ли он о скандале с закупками до приема на работу Оксаны Савчук, чиновник заявил: "У нас в Украине есть презумпция невиновности. Вот пусть суд докажет, а все остальное это ваши журналистские бульбашки. У меня больше нет времени с вами разговаривать", – сказал Симакович.

В Богородчанской районной администрации в ситуации разбираются. "Мы сейчас разбираемся со всем этим, выясняем ситуацию. Все материалы передали в прокуратуру, полицию, куда только можно", – сообщил OBOZREVATEL первый заместитель РГА Иван Загирняк.

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