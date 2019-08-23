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"Россия здесь чужак!" В Крыму под носом у оккупантов ярко отметили День флага Украины. Фото

2.6т Читать материал на украинском

В пятницу, 23 августа, в аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные разукрасили знак гостиницы "Интурист" в сине-желтые цвета в честь празднования Дня Государственного флага Украины.

Подтверждающие фото опубликовала в Facebook местная активистка Наталья Лютикова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователей восхитила такая инициатива. "Молодцы!", "Боже, какая приятная новость!", "Горжусь нашей украинской нацией", "Они герои!", "Слезы на глазах", "Аж душа радуется", – написали в комментариях.

Новости
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В Крыму разукрасили знак в сине-желтые цвета

В Крыму разукрасили знак в сине-желтые цвета

Facebook Натальи Лютиковой

В Крыму отметили День флага Украины

В Крыму отметили День флага Украины

Facebook Натальи Лютиковой

В Крыму отметили День флага Украины

В Крыму отметили День флага Украины

Facebook Натальи Лютиковой

Жители материковой Украины передали крымчанам свои поздравления с государственным праздником.

В Крыму ярко отметили День флага Украины

В Крыму ярко отметили День флага Украины

"Россия здесь чужак!" В Крыму под носом у оккупантов ярко отметили День флага Украины. Фото
"Россия здесь чужак!" В Крыму под носом у оккупантов ярко отметили День флага Украины. Фото
"Россия здесь чужак!" В Крыму под носом у оккупантов ярко отметили День флага Украины. Фото

Отреагировали в Twitter и известные блогеры под никами Vіtаuskаs и КРЫМский бандеровец.

"Российская пропаганда, лавровы, захаровы могут врать сколько угодно. Но правду не скроешь. Крым – это Украина! Россия – чужак и оккупант на этой земле", – подчеркнул Vіtаuskаs.

Как писал OBOZREVATEL, ранее звезды трогательно поздравили страну с Днем Государственного флага Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Исаев Максим
Исаев Максим
ПутЕн в истерике... Уволено 16 хенералов КаШеБе... В Ялте через каждые 10 метров автоматчики... Аккупанты в панике!
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ttt ta
ttt ta
Эх, если б они еще слово гостинаца в мовный готель переложили, а то по советски как-то все. Недоработочка.
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CARGO 100
CARGO 100
Судя по фото - краска облезла, всем похuй какого цвета название. Шо вы из себя лепите, идиоты?
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