"Россия здесь чужак!" В Крыму под носом у оккупантов ярко отметили День флага Украины. Фото

В пятницу, 23 августа, в аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные разукрасили знак гостиницы "Интурист" в сине-желтые цвета в честь празднования Дня Государственного флага Украины.

Подтверждающие фото опубликовала в Facebook местная активистка Наталья Лютикова (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователей восхитила такая инициатива. "Молодцы!", "Боже, какая приятная новость!", "Горжусь нашей украинской нацией", "Они герои!", "Слезы на глазах", "Аж душа радуется", – написали в комментариях.

В Крыму разукрасили знак в сине-желтые цвета Facebook Натальи Лютиковой

В Крыму отметили День флага Украины Facebook Натальи Лютиковой

В Крыму отметили День флага Украины Facebook Натальи Лютиковой

Жители материковой Украины передали крымчанам свои поздравления с государственным праздником.

В Крыму ярко отметили День флага Украины

Отреагировали в Twitter и известные блогеры под никами Vіtаuskаs и КРЫМский бандеровец.

"Российская пропаганда, лавровы, захаровы могут врать сколько угодно. Но правду не скроешь. Крым – это Украина! Россия – чужак и оккупант на этой земле", – подчеркнул Vіtаuskаs.

Ялта сегодня, в День государственного флага Украины. Отель "Интурист".



Российская пропаганда, лавровы, захаровы, могут врать сколько угодно. Но правду не скроешь. Крым - это Украина! Россия - чужак и оккупант на этой земле pic.twitter.com/JS9A1VRJlF — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 23, 2019

В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный у гостиницы “Ялта” знак. Об этом сообщила активистка из оккупированного Крыма Наталья Лютикова, которая опубликовала соответствующее фото https://t.co/aSMWnc5cMg pic.twitter.com/Rv2g2Tp5Hx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 23, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее звезды трогательно поздравили страну с Днем Государственного флага Украины.

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