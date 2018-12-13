Россия готовится к мировой войне: в СНБО выступили с громким заявлением

Россия готовится к Третьей мировой войне, которая может начаться уже в ближайшие 6 лет.

Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, пишет УНИАН. Украина, по его словам, не является конечной целью.

"Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", — поделился он.

Война может охватить Европу Правда.Ру

Конфликт, по мнению Петрова, можно ожидать уже очень скоро. "Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности, РФ, запланированы на 2023-2025 годы. Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше", — отметил он.

По словам Петрова, опасаться следует всему Западу. "Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины — в ее планах пройти Украины насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу", — предупредил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО.

Однако, Украина, отмечает Петров, готова к новым вызовам. "Постепенно мы превращаемся в совершенно другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.