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16 ноября • обновлено в 13:50
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Российские наемники понесли масштабные потери на Донбассе: в ООС назвали цифры

1.3т
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В течение недели с 8 ноября по 15 ноября на войне на востоке Украины российские наемники потеряли 28 человек.

Как сообщили на офицйний странице операции Оьеднаних сил в Facebook, из них более 10 были ликвидированы.

"По данным разведки, в период с 8 по 15 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе потери российских незаконных вооруженных формирований составили 28 человек. При этом не менее 12 боевиков были ликвидированы, еще 16 – санитарные потери", – отметили в штабе ООС.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

day.kyiv.ua

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"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отметили в штабе.

Как писал OBOZREVATEL, один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 11 ноября.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В России ещё армия осталась?)))))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Чудова новина!Відбірний біологічний матеріал для українських чорноземів.
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коршун федот
коршун федот
BROTHER FOREST, Москаль не дуже відбірний біологічний матеріал. В ньому - багато г..вна, причому не добрива, а вонючого москальського непотрібу.Врожай прийдеться дезинфікувати від нечисті . Але то нічого. Чим більше здохлих мос.ка.лів, тим чистіше провітря на планеті Земля.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
А че так мало? И почему наемники, а не "регулярные войска"? совсем пропагандоны заврались
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