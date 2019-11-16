Российские наемники понесли масштабные потери на Донбассе: в ООС назвали цифры

В течение недели с 8 ноября по 15 ноября на войне на востоке Украины российские наемники потеряли 28 человек.

Как сообщили на офицйний странице операции Оьеднаних сил в Facebook, из них более 10 были ликвидированы.

"По данным разведки, в период с 8 по 15 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе потери российских незаконных вооруженных формирований составили 28 человек. При этом не менее 12 боевиков были ликвидированы, еще 16 – санитарные потери", – отметили в штабе ООС.

Война на Донбассе day.kyiv.ua

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отметили в штабе.

Как писал OBOZREVATEL, один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 11 ноября.

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