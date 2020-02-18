РФ пошла в наступление на Донбассе: как Путин отправил "привет" Зеленскому

На Донбассе утро вторника, 18 февраля, началось с масштабных боев и попытки прорыва российскими наемниками через линию разграничения. Боевики 5 часов подряд били по позициям украинских военных из тяжелого вооружения, а затем сами запросили "режим тишины".

В Генштабе Украины считают, что атака российский военных была показательной к годовщине боев за Дебальцево, а президент Украины Владимир Зеленский снова говорит о попытке сорвать мирный план на Донбассе.

Что же означает внезапная активизация оккупантов на линии фронта – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Российские войска совершили попытку прорыва позиций сил ВСУ. Стрельба велась из 120 и 152-мм вооружений.

В результате наступления один украинский военный погиб, еще трое раненых и двое контуженных. Противник потерял четверых боевиков, еще шестеро раненых.

Причины внезапной эскалации неизвестны, лидеры непризнанных республик, как обычно, обвиняют в атаке украинскую сторону.

При этом военные, волонтеры, украинские и российские оппозиционные политологи и аналитики считают, что это метод давления Путина на Зеленского.

Шли на прорыв

Во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации жестко атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Хутор Вольный (Золотое).

Боевики пытались прорваться на трех направлениях Карта

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – сообщил пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

Бои продолжались в течении 5 часов, и по сообщению ООС, в 10:00 утра боевики запросили "режим тишины", чтобы можно было забрать своих погибших и раненых. По данным Генштаба Украины, потери террористов составили 4 убитых и 6 раненых.

К сожалению, со стороны украинских военных тоже не обошлось без потерь. В комментарии OBOZREVATEL спикер пресс-центра ОТГ "Север" Виталий Кириллов сообщил об одном погибшем военном и 4 раненых. Позже начальник Генштаба Руслан Хомчак на брифинге уточнил, что раненых со стороны ВСУ трое, еще двое получили контузию.

Руслан Хомчак УНИАН

В ходе боев сообщалось о потери позиций украинскими военными. Так в пресс-центре ОТГ "Север" нам сообщили о прорыве боевиков через линию разграничения в районе н.п. Орехово. А ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай сообщил о потере позиции в районе н.п. Хутор Вольный.

Хомчак подтвердил, что военным 72-бригады действительно пришлось покинуть наблюдательный пункт, чтобы была возможность отработать артиллерии. Однако, по его словам, позиции никто из военных не оставлял: "Это не позиция, это наблюдательный пункт. Сейчас там находятся тела убитых с нашей и той стороны, СЦКК проводит все необходимые действия, чтобы забрать нашего погибшего".

Журналисты, военные и волонтеры уже отметили, что таких жестких боев на Донбассе не было уже несколько лет.

Реакция Украины и России

Как только бои закончились украинский президент Владимир Зеленский заявил, что атака боевиков была не просто циничной провокацией, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью, это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

"Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", – сказал он, заявив о срочном собрании заседания СНБОУ.

По итогам Зеленский перед прессой заявил, что провокация российский военных не изменит его выбранного курса: "Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", – сообщил он.

Владимир Зеленский "РБК"

В Кремле же выбрали излюбленную тактику поведения "нас там нет" и заявили, что не знакомы с деталями атаки террористов на позиции ВСУ вблизи Золотого на Донбассе. Поэтому возлагать ответственность за это столкновение на Москву нельзя, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало его. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с обеих сторон, в связи с чем мы выражаем соболезнования", – сказал он.

Дмитрий Песков ТАСС

Это только начало

Война на Донбассе идет уже 6 год. Ежедневно в сводках ООС появляются сообщения о количестве обстрелов со стороны террористов, и практически никогда, за исключениям единичных случаев, их не бывает равно нулю.

Но в последнее время все чаще появляются сообщения о том, что в Кремле наконец хотят развязать многолетний конфликт, который сильно бьет по международной репутации РФ и экономике страны, благодаря введенным санкциям. Но Владимир Путин просто так Донбасс отдавать не собирается, а только на своих условиях, по сути, оставляя контроль над оккупированными территориями за собой, но оставляя регион в составе Украины.

В начале февраля российский политолог Валерий Соловей в интервью OBOZREVATEL уже заявлял, что Россия пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе, если Зеленский не согласится на условия Кремля по возвращению оккупированного региона в Украину и части выполнения Минских соглашений. Это проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса.

Комментируя сегодняшний обстрел россиянин сказал, что это лишь слабое предупреждение Кремля, адресованное президенту Украины.

"Эти бои – очень слабое предостережение о том, что может произойти (и не только на Донбассе, но и за его пределами), если Зеленский не согласится на условия Путина. Пока ведь и нет никакого наступления, только мощный артиллерийский обстрел", – подчеркнул политолог.

Почти год назад Владимир Зеленский пришел к власти не без помощи одного из главных предвыборных обещаний — закончить войну на Донбассе. Его пресловутую фразу "нужно просто прекратить стрелять" припоминают шестому президенту до сих пор, особенно в моменты обострения на востоке Украины.

Война на Донбассе "Повернись живим"

Даже сегодня в своем заявлении по ситуации в зоне проведения ООС Зеленский заявил, что "мы приближаемся к прекращению войны и к миру". Но Россия в очередной раз показала, что президент не контролирует ситуацию, и абсолютно не в его силах закончить эту войну.

"Нынешняя стычка в районе Золотого – довольно серьезная, но она локальная. Это точно не прорыв к Кривому Рогу или к Запорожью. Это политическое давление на Киев и на мир в целом. Им показали, кто на самом деле контролирует ситуацию. Заявление Зеленского о том, что война закончена не стоит ломаного гроша. Не он это решает и объективно это правильно: нельзя закончить войну в таком порядке, если не ты сильная сторона", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр.

"Так что этот бой на Донбассе подорвал все демагогии Зеленского, что война заканчивается или война закончена. Хр*н тебе – закончена, сказал Кремль", – добавил россиянин.

К сожалению, столь дерзкие выступы оккупантов на Донбассе стали возможны и из-за ослабления международной поддержки Украины. Пока украинская дипломатия хромает, россияне с успехом доносят свою повестку на международной арене, что хорошо доказывается скандал на мюнхенской конференции и заявления французского президента Эманнуэля Макрона.

Уже неоднократно говорилось о том, что западные партнеры устали от украинских проблем, а санкции донимают европейский бизнес. Поэтому участники "нормандской четверки" будут давить на Зеленского в контексте выполнения Минских соглашений на выгодных РФ условиях, при этом закрывая глаза на происходящее на Донбассе.

"Были отведены войска, отведена наша тяжелая артиллерия, поэтому у противника есть возможности. Затем, мы видим, что общая международная риторика по украинской войне становится все больше миротворческой благодаря политике нашего руководства. Фактически, сейчас мирные планы по Донбассу составляют с МИД РФ, как мы видели на Мюнхенской конференции", – сказал в комментарии OBOZREVATEL Мирослав Гай.

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По его словам, Россия понимает, что в связи с ослабеванием позиции Запада, ей за такие действия ничего не будет. А давление на украинскую власть, особенно накануне годовщины Майдан, получилось мощным.

"И я думаю, что в будущем нас ждут еще большие бои, это только начало. Таких боев не было с 2018 года, и боюсь, что нам нужно готовиться к худшему", – заявил волонтер.

Кстати, еще неизвестно, как сегодняшнее наступление еще отразится на согласовании новых участков разведения сил и средств, если в таких условиях это вообще возможно. И, конечно, на подготовку к очередному саммиту в "нормандском формате", который запланирован на март-апрель 2020 года.

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