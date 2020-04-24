Результат за 2 часа: в Украине выпустили первые тесты на COVID-19. Фото

В пятницу, 24 апреля, в Украине вышла первая партия украинского производства иммуноферментных (ИФА) тест-систем на определение коронавируса.
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Украина стала пятой страной в мире, которой это удалось, сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко
"ИФА-тестирование на COVID-19 быстрее и дешевле и может обеспечить массовый скрининг. Такие тест-системы дают результат в течение 2 часов (ПЦР – несколько дней), используют в работе реагенты украинского производства и будут в десятки раз дешевле китайских и европейских аналогов. Тестирование сможет выявлять не только факт заражения коронавирус, а тех, кто уже переболел им. Это даст возможность формировать более точную статистику", – пояснила она.
ИФА-тестирование на COVID-19
Facebook Галина Янченко
Также секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что в регионы уже отправили партии средства индивидуальной защиты, а сегодня отправят ПЦР-тесты отечественного производства.
"Мы получили 2 тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестирований. Все это украинского производства и уже скоро отправится в регионы", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начались испытания отечественных лекарств против коронавируса.
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