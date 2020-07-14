Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенко пригласил киевлян развлекаться до утра. Видеофакт

Ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей в ночное время, несмотря на карантинные ограничения.

На странице ресторана в Instagram около полуночи выложили сторис, где сообщили о готовности принять клиентов до утра. “Город засыпает, но не Велюр. Ждем Вас до 6 утра”, – написали в рекламном сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова в Facebook назвала такую ситуацию издевательством над порядочными бизнесменами.

“Слуга Народу Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаные!

Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра. Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо.

Это тот пример, когда все равны, но есть свои – равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат – не то, что не прячешься, а еще рекламу даешь, а если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют”, – написала Устинова.

Нардеп от "Голоса" заявила, что Тищенко снова наплевал на правила для всех (Facebook Александры Устиновой)

Как сообщал OBOZREVATEL, ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, открыто работающий во время карантина, попал под шквал критики в соцсетях.