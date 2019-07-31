Рекордный градус: синоптики дали точный прогноз на август в Украине

Синоптики дали подробный прогноз погоды на август 2019 года в Украине.

Так, он был опубликован на сайте Укргидрометцентра. "Средняя месячная температура предполагается 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", – указано в сообщении.

При этом месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Также была представлена краткая климатическая характеристика августа:

"Абсолютный максимум температуры достигает 34-42°, в горных районах 26-33°. Абсолютный минимум – 1-7° тепла, на юге до 11°, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2° мороза. Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики дали подробный прогноз на август. По их расчетам, он будет солнечным и очень жарким.

Народный синоптик Леонид Горбань дал противоположный прогноз погоды на август. Он заявлял, что этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, до конца июля в Украине сохранится жаркая погода, местами температура достигнет 30 градусов выше нуля. Но уже в начале августа на смену придет похолодание.

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