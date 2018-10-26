Регионы Украины отказываются от всего русского: как отреагировали украинцы

Жители Украины в большинстве своем поддерживают отказ от русскоязычного культурного продукта в стране.

По крайней мере так отреагировали 65% наших читателей, пройдя опрос на OBOZREVATEL, в котором участвовали 20 435 человек. По их мнению, так должно быть на всей территории.

Еще 24% респондентов возмутились решению некоторых регионов Украины. Они не понимают, при чем в борьбе с оккупацией песни и фильмы страны-агрессора.

Всего 8% категорически не согласны с отказом от русскоязычного продукта, считая это возмутительным. И 3% респондентов заявили, что им абсолютно все равно. Эта ниша населения будет следовать закону.

Как сообщал OBOZREVATEL.19 октября депутаты в Херсоне отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Следом за ними от русскоязычного продукта решили отказаться в Житомирской области до момента, пока не завершится оккупация.