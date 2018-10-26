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Регионы Украины отказываются от всего русского: как отреагировали украинцы

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Жители Украины в большинстве своем поддерживают отказ от русскоязычного культурного продукта в стране.

По крайней мере так отреагировали 65% наших читателей, пройдя опрос на OBOZREVATEL, в котором участвовали 20 435 человек. По их мнению, так должно быть на всей территории.

Еще 24% респондентов возмутились решению некоторых регионов Украины. Они не понимают, при чем в борьбе с оккупацией песни и фильмы страны-агрессора.

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В Украине отказываются от русского языка: кто на очереди

Всего 8% категорически не согласны с отказом от русскоязычного продукта, считая это возмутительным. И 3% респондентов заявили, что им абсолютно все равно. Эта ниша населения будет следовать закону.

Регионы Украины отказываются от всего русского: как отреагировали украинцы

Как сообщал OBOZREVATEL.19 октября депутаты в Херсоне отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Следом за ними от русскоязычного продукта решили отказаться в Житомирской области до момента, пока не завершится оккупация.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
65%-? Учитывая хорошее знакомство с "правдивостью " Обоза- не верю!
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз".. А вы не побоитесь в "опросах" сделать дополнительный пункт "Иное", где голосующие смогут написать свой вариант? А не только выбирать из того идиотизма, что предложен вами? )))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну-ну, поборитесь сами с собой еще.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Dell Alex, кугут вонючий, а назовите ровно одного вэлыкого мовнюка-пысьмэнныка, лавурьята Нобелевской прэмии? :-)
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Dell Alex
Dell Alex
Аполлон Безобразов, Не, мы пока с вами поборемся )) А потом, когда победим, может и с собой устроим спарринг )) А пока - строго с вами )) Паразиты нам не нужны )))
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