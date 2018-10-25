Регион Украины отказался от русского языка: что известно

Депутаты Житомирского областного совета 25 октября поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

В документе рекомендуется принять аналогичные решения всем органам местного самоуправления области, передает местное издание 1.zt. Речь идет о фильмах, песнях и прочем на языке страны-агрессора.

"В проекте решения говорится о том, чтобы поручить Житомирской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы (с участием общественности, правоохранительных органов и районных государственных администраций) - с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", – сказано в сообщении.

Кроме того, запрет на использование русскоязычного контента будет действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября депутаты в Херсоне отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.