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Регион Украины отказался от русского языка: что известно

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Депутаты Житомирского областного совета 25 октября поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

В документе рекомендуется принять аналогичные решения всем органам местного самоуправления области, передает местное издание 1.zt. Речь идет о фильмах, песнях и прочем на языке страны-агрессора.

"В проекте решения говорится о том, чтобы поручить Житомирской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы (с участием общественности, правоохранительных органов и районных государственных администраций) - с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", – сказано в сообщении.

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Кроме того, запрет на использование русскоязычного контента будет действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Регион Украины отказался от русского языка: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября депутаты в Херсоне отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Место
УкраинаЖитомир
Объект
русский язык
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Погрибный Игорь
Погрибный Игорь
Деды в гробах переворачиваются видя,что происходит в стране.Как таких только земля носит.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Погрибный Игорь, ну не знаю, у нас в Житомире, диды забивают путЭна в домино и прекрасно себя чувствуют без мышебратьев...
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0
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Петренко Иван
Петренко Иван
Бред!Можно подумать,сейчас в Украине где то можно публично услышать русские песни или фильмы.Большинство людей берёт информацию и любой продукт из интернета.А запретить каждому не слушать русскую музыку или читать русские книги или смотреть Российские телеканалы-никто не в состоянии,пупок развяжется.Вот они от нечего делать и от бессилия принимают абсурдные законы.
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Петренко Иван, Окстись,алень !!!.Разговор по теме ПУБЛИЧНОГО !!!.А НЕ ЧАСТНОГО !!!!. Надо отличать бритое от стриженого.В публичном пространстве,это-твое личное,твой выбор.И личный выбор никто НЕ ограничивает и за перепосты,как в мокшании, в тюрягу не содють.
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коршун федот
коршун федот
Розмовляти мокшинським діалектом -гріх.
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Федецкий Николай
Федецкий Николай
коршун федот, встречайте ребята, очередной долбоеб
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