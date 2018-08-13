Разжарит до +36: синоптики сказали, когда в Украину придет пик жары

В Украине в течение недели сохранится знойная погода, однако по ночам температура воздуха будет значительно ниже, чем днем.

Во вторник, 14 августа, в некоторых областях будет особенно жарко. Почти на всей территории страны ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных регионах, центре и на востоке температура воздуха днем прогреется до +33 градусов. На юге ожидается до +35 градусов. Ночью температура опустится до +16 – 20 градусов.

В Киеве будет тепло и солнечно. Днем – до +32 градусов, ночью – до +19. Ветер – 3-8 м/с.

В среду, 15 августа, местами пройдут дожди. В частности, в западных областях ожидаются осадки с грозами. Температура воздуха – +24-30 градусов. В центральных и восточных областях – преимущественно без осадков. Температура воздуха днем – +33-35 градусов. На юге – до +36 градусов.

В Киеве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем – до +27 градусов, ночью – до +21 градуса.

16 августа ожидается переменная облачность. В западных, местами в северных областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

В западной части температура ночью – до +19 градусов; днем – +24-29 градусов. В центре днем прогреется до +34 градусов, а ночью – до +21 градуса. В восточных областях днем ожидается до +35. На юге самая высшая отметка – +36 градусов.

В Киеве пройдут дожди с грозами. Температура ночью – +19-21 градусов, днем – +26-28 градусов.

17 августа осадки выпадут только в западных областях. Температура днем – до +29 градусов, ночью – до+16. В центральных регионах ожидается сухая погода. Днем – до +29 градусов, а ночью – до +18. В восточных регионах – до +35 градусов днем. На юге ожидается до +34.

В Киеве будет ясная погода. Температура ночью опустится до +15-17 градусов, днем – +26-28.

18 августа ситуация с дождями и грозами сохранится. Температура ночью +12-17 градусов, днем +25-34 градусов. В Киеве без осадков. Ночью – +15-17 градусов, днем – +26-28.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину идет жара.