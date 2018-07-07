Разорвали рот за русский язык: дикая история с переселенцем на Сумщине оказалась фейком

История о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке, оказалась фейком.

На самом деле между ним и его обидчиком случился обычный бытовой конфликт во время распивания спиртных напитков, который даже не привел к каким-либо травмам, пишет Stop Fake, ссылаясь на слова самого "пострадавшего".

Отмечается, что первоисточником скандальной новости стал местный сумский ресурс ТРК "АТВ", посвятивший вымышленной истории даже целый видеосюжет, который сразу же начали тиражировать российские пропагандистские СМИ и многие украинские издания. Однако в самом ролике нет упоминания, что конфликт возник именно из-за использования мужчиной русского языка. О якобы неприязни местных жителей к переселенцам с Донбасса говорит жена пострадавшего Лидия Рожкова. Именно она пожаловалась, что жители Буймера предлагали ей перейти в общении с русского языка на украинский.

О том, что причиной конфликта стал языковой вопрос, написал директор ТРК "АТВ" Сергей Клочко, сопроводив репортаж следующим комментарием: "Порвали рот из-за русского языка. Таким способом в селе Буймер, на Тростянеччине, местные решили приучить к родному, украинскому языку, инвалида, переселенца из Донецка. Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу поодиночке. Из-за возникшего резонанса боятся самосуда от селян".

Однако свидетели, полиция и сам пострадавший отрицают утверждение Клочко. Заместитель начальника Тростянецкого отдела полиции Виталий Разбейко, который проводил проверку, говорит о бытовом характере конфликта.

"Злоупотребляли спиртными напитками. По факту, да, потерпевшего доставили с рваной раной рта в больницу. Сам он в правоохранительные органы не обращался. Все это рассказывает его жена. Он сам вообще ничего не хочет — говорит, не нужно меня беспокоить, я ни к кому претензий не имею".

Выводы полиции подтверждает и сельский голова Буймера Николай Комышанский. По его словам, бытовой конфликт между переселенцем Вячеславом Рожковым и местным предпринимателем Александром Шаповалом случился на почве злоупотребления спиртными напитками.

"Сидели выпивали — и один другого ударил. Вот и все. А потом помирились. Два пьяных мужика ударили друг друга, и все. Никто его машиной не переезжал, никто не преследовал. Настоящее вранье. Как журналисты могут так относиться к своей работе?" — возмутился он.

В интервью журналистам ресурса, разоблачающего фейки СМИ, сам "пострадавший" вообще отрицал, что получил травму в результате драки.

"Драки не было. Не было драки. Я упал в погреб просто. Нет, ничего не было (из-за языка. — Ред.). Упал в погреб и все", — рассказал мужчина.

На ситуацию отреагировал и известный российский журналист Аркадий Бабченко, который раскритиковал российских пропагандистов за искусственный резонанс, созданый вокруг лживой непроверенной новости, и напомнил, что большинство жителей Сумщины являются русскоговорящими, ведь их регион граничит с Россией.

"Дорогие мои российские пропагандисты. Когда вы с высунутым языком кидаетесь разносить эту радостную весть про оживший украинский фашизм по своим сайтам, вы хоть посмотрите, где это — Сумская область. С какой страной она граничит. Какой язык там до сих пор ходовой. Какое телевидение там ловит. В сторону какой страны смотрит еще, наверное, процентов пятьдесят населения", — возмутился он.

Кроме того, он подчеркнул, что украинской ментальности не характерны такие острые проявления ксенофобии и нетерпимости к другим мнениям. Вместе с тем, он не исключил, что теоретически за пьяные разговоры с сепаратистским оттенком мужчину действительно могли ударить те, с кем он распивал горячительные напитки.

"В то, что напились и нашли до чего докопаться — охотно верю. Или, скажем, в то, что напились, и начал говорить, что все не так однозначно, и как ВСУ бомбит детей — верю еще более охотно. Такое в Украине не прокатывает уже вообще нигде. Но просто за русский язык... В Сумской области... Знаменитые сумские бандеровцы. Они такие. Львовским фору дадут. Распятый мальчик одобряе. Разорванный на березах африканский студент и два раба тоже", — с сарказмом подытожил Бабченко.

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