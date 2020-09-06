Разница в 20 лет: "девушка с собачкой" из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы

Пара познакомилась во время эвакуации из Уханя в Украину.

Украинка Анастасия Зинченко, ставшая известной после того, как ее отказались эвакуировать из китайского Уханя в феврале в связи с наличием собачки, встречается с главой Государственной миграционной службы Украины Максимом Соколюком, старшим на 20 лет.

Как сообщила девушка в Facebook, 20 февраля Соколюк позвонил ей в Ухань, чтобы спросить почему ее не эвакуировали и узнать детали ее проблемы.

"Все это время мы общались и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал", – отметила Зинченко.

Впервые они встретились 25 апреля.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя", – продолжила девушка.

Когда самоизоляция закончилась, Соколюк приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи и через день они уже были в Киеве.

"Я не могу объяснить что это было, звезды или стечение обстоятельств, судьба – но мы вместе и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа на обычную, она несет необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким", – добавила Зинченко.

Эту же историю рассказал в Facebook и Соколюк.

"Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы", – отметил чиновник.

Максим Соколюк встречается с Анастасией Зинченко Facebook Maxim Sokolyuk

Пара живет вместе в Киеве Facebook Maxim Sokolyuk

Та самая собачка Facebook Maxim Sokolyuk

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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