Расстрел автобуса под Харьковом: в сети показали кадры из больницы с пострадашими

В сети показали кадры из больницы с пострадашими под Харьковом. Коллаж

В сети показали кадры из больницы, где находятся члены организации "Патриоты – за жизнь", пострадавшие в расстреле автобуса под Харьковом.

Фото и видео опубликовали в Telegram-канале "Веха". Отмечается, что они госпитализированы в отделение политравмы Харьковской неотложной больницы.

На одном из снимков видно, что один из мужчин сидит в инвалидной коляске с босыми ногами, без обуви. В публикации отметили, что все пострадавшие отказываются давать любые комментарии.

Пострадавшие в расстреле под Харьковом "Веха" в Telegram

"Переживаю за то, чтобы это происшествие не было системным. Чтобы заработали наконец-то правоохранительные органы, как было раньше. У меня было два огнестрельных ранения. С меня доставали пули. Парням очень плохо. У одного тоже огнестрельное ранение и он очень сильно избит", – рассказал один из пострадавших на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на трассе Киев – Харьков разбили и расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. Четверо человек получили ранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал