"Слава Украине!" Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию и террориста Стрелкова в войне на Донбассе

Философ Игорь Чубайс, старший брат главы "Роснано" Анатолия Чубайса в прямом эфире крикнул "Слава Украине!" и обвинил Россию в войне на Донбассе.

Это произошло в пятницу, 11 октября, на радиостанции "Комсомольская правда", где он присутствовал вместе с экс-главарем "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чубайс первым взял слово и резко высказался о том, что именно Россия развязала военные действия на востоке Украины.

Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию Скриншот из видео

Гиркину вставить реплику он не позволил, заявив, что будет говорить с ним только после того, как террорист признает свою вину за начало конфликта на Донбассе.

"Я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если нет – до свидания. Слава Украине!" – произнес Чубайс и поспешно покинул студию.

Брат Чубайса крикнул "Слава Украине!" во время прямого эфира на радио. Он обвинил Россию в войне на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул лозунг и сбежал pic.twitter.com/CeQEcZDqZ5 — Лента.ру (@lentaruofficial) October 11, 2019

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