"Слава Украине!" Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию и террориста Стрелкова в войне на Донбассе

Философ Игорь Чубайс, старший брат главы "Роснано" Анатолия Чубайса в прямом эфире крикнул "Слава Украине!" и обвинил Россию в войне на Донбассе.
Это произошло в пятницу, 11 октября, на радиостанции "Комсомольская правда", где он присутствовал вместе с экс-главарем "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Чубайс первым взял слово и резко высказался о том, что именно Россия развязала военные действия на востоке Украины.
Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию
Скриншот из видео
Гиркину вставить реплику он не позволил, заявив, что будет говорить с ним только после того, как террорист признает свою вину за начало конфликта на Донбассе.
"Я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если нет – до свидания. Слава Украине!" – произнес Чубайс и поспешно покинул студию.
Брат Чубайса крикнул "Слава Украине!" во время прямого эфира на радио. Он обвинил Россию в войне на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул лозунг и сбежал pic.twitter.com/CeQEcZDqZ5— Лента.ру (@lentaruofficial) October 11, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Игорь Чубайс обратился к властям России с требованием прекратить постыдную войну с Украиной.
Чубайс опроверг миф о том, что русские и украинцы являются одной нацией.
Он также публично возложил на президента РФ Владимира Путина вину за войну на Донбассе.
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