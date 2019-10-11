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11 октября • обновлено в 23:41
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"Слава Украине!" Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию и террориста Стрелкова в войне на Донбассе

7.8т Читать материал на украинском

Философ Игорь Чубайс, старший брат главы "Роснано" Анатолия Чубайса в прямом эфире крикнул "Слава Украине!" и обвинил Россию в войне на Донбассе.

Это произошло в пятницу, 11 октября, на радиостанции "Комсомольская правда", где он присутствовал вместе с экс-главарем "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чубайс первым взял слово и резко высказался о том, что именно Россия развязала военные действия на востоке Украины.

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Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию

Брат Чубайса в прямом эфире обвинил Россию

Скриншот из видео

Гиркину вставить реплику он не позволил, заявив, что будет говорить с ним только после того, как террорист признает свою вину за начало конфликта на Донбассе.

"Я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если нет до свидания. Слава Украине!" – произнес Чубайс и поспешно покинул студию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Чубайс Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
Донбасс
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Mega Death
Mega Death
В Москве любой бомж за десять рублей крикнет.... И не такое))Пусть xoxлы попадутся. А то их страна признана самой несчастной в Европе))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Философу простительно. У него работа такая. Всякую ахинею нести.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Гиркин ответит за свои деяния на Донбассе. Есть ещё суд Божий: смерть от болезни , несчастия, проблемы и тп
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Савченко Александр, самое интересное, они сами себе такое сделали, а обвиняют в этом Гиркина)))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Петренко Амадеус, а Гиркин поставил р а к о м все ВСУ ! При наличии 60 генералов и 12 адмиралов... Обидно вислоухим !
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