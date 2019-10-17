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17 октября • обновлено в 11:46
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"История длилась пять лет!" В Одессу идут патрульные катера США

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Переданные Украине Соединенными Штатами Америки два патрульных катера класса Island транспортируют по морю.

Об этом сообщил "Радио Свобода" заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

Катера "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191) должны прибыть в порт Одессы в ноябре. Как ожидается, они будут введены в состав Военно-морских сил.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", - отметил офицер.

Катер класса Island

Катер класса Island

24 канал

В сентябре в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку для службы на Island.

Патрульные катера класса Island были построены для Береговой охраны США. Они имеют передовое навигационное и электронное оборудование, что дает возможность использовать их для самых разнообразных функций береговой охраны. Всего в 1985-1992 годах таких катеров построили 49, 37 из них – остаются на службе в Береговой охране США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе были представлены два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр" отечественного производства.

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Место
Украина
Тег
Военно-морские силы Украины
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А где плоты и надувные подводные лодки?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Давайте, давайте, мы их рядом с теми поставим, которые в Керчи отдыхают!
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