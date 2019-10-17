"История длилась пять лет!" В Одессу идут патрульные катера США

Переданные Украине Соединенными Штатами Америки два патрульных катера класса Island транспортируют по морю.

Об этом сообщил "Радио Свобода" заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

Катера "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191) должны прибыть в порт Одессы в ноябре. Как ожидается, они будут введены в состав Военно-морских сил.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", - отметил офицер.

Катер класса Island 24 канал

В сентябре в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли обучение и подготовку для службы на Island.

Патрульные катера класса Island были построены для Береговой охраны США. Они имеют передовое навигационное и электронное оборудование, что дает возможность использовать их для самых разнообразных функций береговой охраны. Всего в 1985-1992 годах таких катеров построили 49, 37 из них – остаются на службе в Береговой охране США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе были представлены два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр" отечественного производства.

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