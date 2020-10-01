Пятница в Украине будет холодной и дождливой: синоптик уточнила прогноз

Пятница 2 октября в Украине будет облачной, влажной, с периодическими дождями.

Однако на востоке, а также в Сумской и Полтавской областях существенные осадки завтра маловероятны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что ветер будет оставаться порывистым по всей Украине.

Температура воздуха будет высокой на юге и востоке – +18 +23 градуса, низкой на западе – +14 +17 градусов, на остальной территории +16 +19 градусов.

В Киеве второй день октября будет с облаками, порывистым ветром, есть вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться около +17 +18 градусов. На выходных потеплеет до +19 +22 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.