Путин приготовил ловушку, чтобы оставить себе Крым навсегда – Зеркаль

Бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что, по ее убеждению, глава РФ Владимир Путин планирует создать предохранитель для того, чтобы его "наследие" не исчезло.

Как она рассказала в интервью "Европейской правде", изменения в конституцию РФ, которые предусматривают игнорирование решений международных судов, означают также игнорирование всех решений по Крыму.

"Я считаю, что этой реформой Путин готовит некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать. Путин понимает, что он не вечен, хотя и пытается казаться таким себе "кощеем бессмертным". Он понимает, что перед его преемниками когда-нибудь встанет вопрос: что же делать с Крымом? И потому уже сейчас пытается создать предохранитель для того, чтобы его "наследие" не исчезло", – сказала Зеркаль.

По словам, экс-чиновницы эти изменения усложнят возвращение Крыма. Поскольку они означают, что преемникам Путина придется еще и менять конституцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль заявила, что Украина может вернуть аннексированный Крым через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них.

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