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26 февраля • обновлено в 10:39
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Путин приготовил ловушку, чтобы оставить себе Крым навсегда – Зеркаль

3.2т
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Бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что, по ее убеждению, глава РФ Владимир Путин планирует создать предохранитель для того, чтобы его "наследие" не исчезло.

Как она рассказала в интервью "Европейской правде", изменения в конституцию РФ, которые предусматривают игнорирование решений международных судов, означают также игнорирование всех решений по Крыму.

"Я считаю, что этой реформой Путин готовит некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать. Путин понимает, что он не вечен, хотя и пытается казаться таким себе "кощеем бессмертным". Он понимает, что перед его преемниками когда-нибудь встанет вопрос: что же делать с Крымом? И потому уже сейчас пытается создать предохранитель для того, чтобы его "наследие" не исчезло", – сказала Зеркаль.

Путин приготовил ловушку, чтобы оставить себе Крым навсегда – Зеркаль

По словам, экс-чиновницы эти изменения усложнят возвращение Крыма. Поскольку они означают, что преемникам Путина придется еще и менять конституцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль заявила, что Украина может вернуть аннексированный Крым через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Елена Зеркаль
Место
Украина
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hunt andres
hunt andres
Не встанет впрос Крыма перед посоедователями Путина. Украину просят не волноваться)
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Он уже Российский навечно, а вы своей политикой сделаем на "вечно" ещё и Харьков с Донбассом
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Через международные суды Россия может вернуть Киев. Если, конечно, сначала провести там денацификацию (по примеру Германии 1946 года).
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