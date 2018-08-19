Путин обсудил с Меркель Донбасс: украинцы сказали, чего бояться

Переговоры главы России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых обсуждался вооруженный конфликт на Донбассе, никак не отразятся на Украине.

Так считает большинство читателей OBOZREVATEL, которые приняли участие в соответствующем опросе на нашем сайте (всего проголосовали 5646 человек).

60% респондентов выбрали вариант "ничего не изменится, этих встреч было уже много", тогда как каждый четвертый опрошенный (26%) считает, что Путин и Меркель "попросту делили сферы интересов".

В свою очередь 9% проголосовавших уверены, что после этих переговоров "Россия станет более дерзкой, начнутся провокации". Еще 3% считают, что Путин "притормозит и займет выжидательную позицию".

Накануне OBOZREVATELрассказывал о всех подробностях переговоров Меркель и Путина, в ходе которых обсуждался также ряд других тем.