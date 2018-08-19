МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Путин обсудил с Меркель Донбасс: украинцы сказали, чего бояться

3.6тЧитать новость на украинском

Переговоры главы России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых обсуждался вооруженный конфликт на Донбассе, никак не отразятся на Украине.

Так считает большинство читателей OBOZREVATEL, которые приняли участие в соответствующем опросе на нашем сайте (всего проголосовали 5646 человек).

60% респондентов выбрали вариант "ничего не изменится, этих встреч было уже много", тогда как каждый четвертый опрошенный (26%) считает, что Путин и Меркель "попросту делили сферы интересов".

Новости
Тысячи погибших: ООН выступила с неотложным призывом по Донбассу

В свою очередь 9% проголосовавших уверены, что после этих переговоров "Россия станет более дерзкой, начнутся провокации". Еще 3% считают, что Путин "притормозит и займет выжидательную позицию".

Накануне OBOZREVATELрассказывал о всех подробностях переговоров Меркель и Путина, в ходе которых обсуждался также ряд других тем.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Ангела МеркельВладимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги