Путин хочет победить Зе: почему Москва вернула корабли и чего ждать от ''нормандской встречи''

Россия передала захваченные во время Керченской операции украинские военные корабли. С конца ноября 2018 года судна ВМС были пришвартованы в акватории Генмола в оккупированной Керчи. Сейчас же в Кремле резко пошли на встречу Киеву и согласились вернуть военную технику.

Почему РФ пошла на уступки и стоит ли опасаться подвоха в переговорах по Донбассу — разбирался OBOZREVATEL.

Что произошло. Кратко

В воскресенье, 17 ноября, Россия согласилась передать Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Фактическая передача суден произошла сегодня, 18 ноября. Заход в порт Одессы планируется уже 19 ноября. Российские силовики передали корабли украинским военным в нейтральных водах.

В Москве назвали этот жест "выполнением российского законодательства". В официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ указано, что страна "никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива".

А следователи ФСБ РФ исключили катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Задержанные корабли

Буксир "Яны Капу"

При этом, по информации украинского МИД, суд в Гааге касательно захвата украинских кораблей продолжается. Он пройдет 21-22 ноября.

"Украинская сторона прилагает усилия с целью установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при задержании и содержании "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

Иммунитеты военных судов является основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность", - подчеркнули в МИД.

Версия № 1 - Зеленский и Путин нашли общий язык

Передача кораблей, как и освобождение пленных в начале сентября — попытки президента Украины Владимира Зеленского наладить контакт с главой Кремля Владимиром Путиным. Еще в своей предвыборной программе Зеленский обещал — закончить войну и решить проблему с Донбассом, а затем с Крымом.

Он неоднократно признавался, что общается с Путиным, подготавливая встречу в "нормандском формате". Аналогичный "постоянный контакт" между странами подтвердил и глава Кремля. "Дружеский" стиль общения уже дал первые плоды — встреча в Париже с участием президентов и лидеров Франции, Германии уже запланирована на 9 декабря.

В этой связи передача кораблей выглядит как попытка сделать шаг навстречу Киеву, который обеспечил отвод вооружений в Золотом и Петровском. Логично предположить, что стороны показали друг другу, а также европейским партнерам, что они в состоянии идти на компромисс и готовы к будущей встречи.

Финальная фаза переговоров пройдет непосредственно на встрече в Париже. Стороны готовят документы и предложения, но окончательный формат будет принят во время встречи лицом к лицу Зеленского и Путина.

При этом доцент КИМО Николай Капитоненко уверен, на данном этапе стороны идут на компромиссы достаточно сбалансировано. "Безусловно, идти на маленькие уступки для того, чтобы в итоге получить максимальную выгоду — это и есть суть переговоров.

В последние месяцы мы видим примерный паритет по уступкам: обмен пленными, разведение вооружений в двух поселках, снижение накала страстей в СМИ, передача военных кораблей. Все сводится к подготовке к встречи в "нормандском формате", — рассказал в комментарии OBOZREVATEL Капитоненко.

Версия № 2 - Москва показательно дает слабину, чтобы одержать победу

Сторонники идеи уверены, что Путин показательно дает слабину и идет навстречу, чтобы в результате получить максимально выгодные условия для России. И делает он это по непринципиальным для Кремля вопросам, такими как обмен пленными или передача военных кораблей.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Международник Юлия Осмоловская считает, что возвращение кораблей может быть политическим маневром со стороны России. Показать конструктивную позицию как для европейских партнеров, так и для Украины. Но какая финальная цель — пока неизвестно.

"Россия, к сожалению, находится в более выгодной позиции чем Украина. На Путина общество не давит в контексте решения проблемы Донбасса, это не первоочередная проблема. У Зеленского же времени намного меньше, украинцы ожидают конкретного решения, поэтому ему сложнее. Но сказать наверника, что кроится за передачей кораблей — пока нельзя.

Стороны анонсировали "нормандскую встречу", переговоры продолжаются. Путин вероятно хочет себе лучшие условия", — пояснила OBOZREVATEL Осмоловская.

Чего ждать от "нормандской встречи"?

Спрогнозировать финальную повестку достаточно сложно, ведь переговоры между Киевом и Москвой продолжаются. Но исходя из последних заявлений, можно предположить:

Украина и Россия при посредничестве Германии и Франции обсудят будущее Донбасса. Что будет с псевдореспубликами "Л/ДНР", реальна ли амнистия, кто и когда возьмет под контроль границу, в каком формате пройдут выборы в ОРДЛО, получит ли регион особый статус в Конституции Украины;

Транзит газа. Россия уже предложили на год продлить контракт. Основные условия: отказ от взаимных претензий в международных судах, отмена решения Антимонопольного комитета о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома";

Вопрос аннексии Крыма.

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