"Пустим в школу педофилов": на Луганщине разгорелся сепаратистский скандал

В сети разгорается скандал из-за сотрудницы одно из школ Луганщины, которая оказалась одной из организаторов сепаратистского "референдума", проведенного "ЛНР" в 2014 году.

О Наталье Макаровой рассказал журналист и блогер Сергей Иванов на своей странице в Facebook. По его словам, за активное участие в проведении референдума Макарову привлекли к уголовной ответственности по ч.2 ст. 110 УК Украины, после чего в суде она получила наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

"То есть она - официальный преступник, признан в установленном законом порядке", - подчеркнул блогер.

"Сегодня Наталья Ивановна продолжает работать в школе. Отдел образования Станично-Луганской РГА не видит ничего страшного в том, что человек, осужденный за совершение преступления против государства, воспитывает для этого государства детей", - добавил он.

Блогер обратился к министру образования и науки Лилии Гриневич.

"Уважаемая Лилия Гриневич, как считаете, не нужно образовательной сфере Украины стать еще более льяльных к преступникам? Возможно, нужно предоставить второй шанс не только сепаратистам? Откроем двери школ педофилам, убийцам, драгдилерам! Общественный диалог, взаимопонимание, эмпатия - это так модно, стильно, современно", - написал он.

В сети поднялась волна критики из-за работницы школы с сепаратистскими наклонностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лозовой уличил руководителя департамента УГО в сепаратизме.