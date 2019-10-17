14 октября главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ №303 об освобождении от занимаемой должности "министра связи ДНР" В.Яценко. В то же время, указом №304 на эту должность был назначен бывший руководитель "госпредприятия "Углетелеком" И.Халепа

Что же такого сделал старый министр связи, что его уволили?

Как стало известно, по информации полученной от человека из близкого окружения В.Яценко, ему и еще нескольким высокопоставленным чиновникам "министерства" инкриминируют разворовывание "государственных" денег в особо крупных размерах. Уже начато уголовное производство за статьёй 190 "УК ДНР" хищение бюджетных средств.

Одновременно по этой же статье проходят и его сообщники: директор "ГП "Почта Донбасса" Д.Неудачин, директор "ГП "Астелит" В. Гущин и первый заместитель "министра связи ДНР" М. Бородин.

При этом с четвертого октября эта группа чиновников во главе с

В.Яценко отсутствовала на рабочих местах, а "руководство министерства связи" осуществлялось путем распоряжений в ведомственных группах в мессенджере Telegram.

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Так же стоить отметить тот факт, что выше упомянутые лица очень долго не появлялись на рабочих местах. Первая причина — это то, что они были якобы задержаны "правоохранительными органами ДНР", а вторая причина — это то, что они выехали с семьями и тем, что можно было забрать с собой, за пределы "республики".

Если окунуться в этот инцидент чуть поглубже, то ситуация складывается следующим образом: кураторы России, которые контролируют денежные потоки, обнаружили сумасшедший недостаток бабла по статье, которая регламентирует выделение средств на связь в "республике". В "республику" приезжала российская делегация с проверками и инструкциями, вот и приплыли товарищи…

На фоне этого Пушилину был выдвинут ультиматум: или ты разбираешься в этом вопросе или компенсируешь нам (кураторам) ту суму которую они (В.Яценко и компания) украли. Судя по всему, только по этой причине смена руководства министерства связи прошла настолько публично. Это как предъявление головы убитого, ага. Или скальп. Только то было в древности, а у нас 21 век все же…

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Тут есть ещё и бонус, которым планировалось убить сразу двух зайцев – население, которое должно увидеть заботу о себе и наказание плохих людей, ворующих у них деньги. Ведь немалое количество граждан "республики" может на полном серьёзе понять вот это всё, как очередной плюсик в борьбе с коррупцией. Я вас разочарую. Это не так.

Эта ситуация создана не только для "отчётности" перед спонсорами РФ, но и для того, чтобы отвести глаза от более серьёзных вещей.

На ближайшее будущее можно также предположить, что будут сняты с должностей "министр транспорта" Д.Подлипанови его лепший коришь "министр строительства и ЖКХ" С.Наумец. И удивляться этому не приходится. Кто-то же должен ответить за то, что делают они. А все в курсе, и каждый что-то имеет.

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