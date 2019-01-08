ПЦУ пополнилась первой парафией УПЦ МП с Ривненщины

К единой Православной церкве Украины присоединилась первая парафия УПЦ МП на Ривненщине – община Хрестовоздвиженського храма села Деражное Костопольського района.

О решении, принятом сразу после праздничной литургии 7 января, сообщил староста храма Николай Гаврилюк. "За" проголосовали все присутствующие, пишет Радио Свобода.

"Община выразила желание, чтобы в нашем селе была создана Украинская православная церковь. В это время помещение было до отказа заполнено людьми. Отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов служить и дальше", – рассказал Гаврилюк.

Храм с. Деражное Костопольского района Ok

Храм с. Деражное Костопольского района Сегодня

Уточняется, что выход из Московского патриархата поддержали более 300 жителей Деражного. При этом, ни один из прихожан не выступил против.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предсказали церковный бум после предоставленного 5 января Томоса ПЦУ.