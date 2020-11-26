Выпрыгивают из окон и вешаются: OBOZREVATEL разобрался, почему из-за COVID-19 Украину накрыла волна самоубийств

Украину накрыла волна самоубийств в ковидных больницах. Пациенты выбрасываются из окон, вешаются. Врачи говорят, что подобные случаи попыток свести счеты с жизнью есть везде. Но кончают самоубийством далеко не самые тяжелые больные, есть случаи, когда люди выбрасываются из окон уже после выписки из больницы.

Психиатры считают, что причина такого явления – депрессия. Вызвана она может быть как другими причинами, так и боязнью заболеть коронавирусом и умереть. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

11 ноября в Глуховской центральной больнице на Сумщине покончила с собой 53-летняя пациентка инфекционного отделения. У нее был положительный тест на коронавирус. В больницу она поступила накануне. Говорят, у нее было двустороннее воспаление легких на фоне коронавирусной инфекции. Правда, женщина находилась в отделении, а не в реанимации, где лежат тяжелые пациенты.

Сама погибшая – из села Береза. Она работала медсестрой в голландской агрофирме. Ее супруг был водителем там же. Об этом нам рассказали местные жители.

"Нормальная обычная семья, благополучная. У них двое детей, уже достаточно взрослые. Она каждое утро отправлялась на работу, муж тоже. Жили обычной жизнью. Конечно, село было в шоке, когда узнали об этой трагедии. У нас многие сейчас болеют коронавирусом. Человек сто сидят по домам, лечатся. Некоторые лежат в больнице, но таких немного. Это уже не новость для нас – коронавирус. Но и в масках мало кто ходит по селу. Есть те, кто и не верит в эту болезнь, хотя таких немного", – рассказал OBOZREVATEL местный житель Валерий.

Знакомая семьи говорит, что у них никаких проблем не было. "Жили обычно, как все. Каких-то ссор не было, и она женщина нормальная, ничего странного за ней не замечалось. Поэтому удивительно, что такое произошло. В последние дни ей стало плохо, температура поднималась. Поэтому ее и забрали в больницу", – говорит OBOZREVATEL знакомая семьи.

Это уже далеко не первый случай, когда пациенты с коронавирусом кончают жизнь самоубийством.

В Харькове 25 ноября 52-летняя сотрудница "Госпрома" выпала с 6 этажа и погибла. До этого она лечилась от коронавируса. В этом здании она работала в управлении Пенсионного фонда.

19 ноября в столичной больнице №12 в Печерском районе 78-летняя женщина совершила самоубийство. Она лечилась от коронавируса.

25 октября в Харьковском областном диспансере радиационной защиты 69-летний мужчина выпрыгнул из окна 4-го этажа и погиб. Он лечился тут от коронавируса, заболевание протекало тяжело, пациент находился на аппарате ИВЛ.

Также в Киеве 20 октября двое пациентов ковидных больниц выпрыгнули из окон. 60-летняя женщина лечилась в Александровской больнице от COVID-19, а 68-летний мужчина – в больнице №8. Причем, по словам заместителя главного врача больницы №8, мужчина шел на поправку, и через несколько дней его уже могли выписать.

До этого, с разницей в один день, из окна центрального корпуса больницы №4 в Киеве выбросились пациенты инфекционного отделения, которые тоже проходили лечение от коронавируса.

В полиции Киева отмечают, что в последнее время столицу накрыла волна самоубийств. Если раньше люди накладывали на себя руки один-два раза в неделю, то сейчас каждый день происходит как минимум по два суицида, а то и по пять. С чем это связано, в полиции не знают.

Врачи в ковидных больницах рассказывают, что в их отделениях есть пациенты, которые совершают попытки суицида. "Как правило, они снимают с себя кислородные маски, которые им необходимы, чтобы поскорее умереть. Глотают таблетки. И конечно, лезут в окна. У нас уже медсестры научены, следят за такими пациентами. Но за всеми не уследишь. И с ними достаточно трудно работать, приходится уговаривать, убеждать", – рассказал OBOZREVATEL врач одной из Калушскийх районных больниц.

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов отмечает, что у ковидных пациентов больницы, где он работает, также периодически возникают суицидальные намерения. "То они в окно пытаются выброситься, то таблеток напиться. Это происходит по всему миру. Никто не знает, как с этим бороться", – говорит Корсунов.

Врач психиатр-нарколог Александр Иванов говорит OBOZREVATEL, что самоубийство это главный признак глубокой депрессии человека. "Эта депрессия могла у человека развиться давно, еще до болезни, может, с юношеского возраста. Он с ней жил, а теперь она обострилась, и он совершает самоубийство. Либо она развилась незадолго до того, как он заболел. Например, с начала пандемии, когда во всех СМИ, соцсетях, в Интернете только и пишут об опасности коронавируса, в человека вселяется страх. Страх заболеть, и даже умереть от этой инфекции", – считает Иванов.

"Этот страх поселяется на подсознании у человека. Даже у врача или медика, который видит, как болеют и выздоравливают люди, страх есть", – считает социальный психолог Алексей Шевцов.

Если человек вошел в состоянии депрессии, то просто так из нее он не выйдет. И после выписки из больницы, несмотря на то, что выздоровел и прошло время, он все равно находится в депрессии. Когда ничто его не радует, а мир кажется серым, блеклым.

И то, что приносило ощущение счастья раньше: любовь, работа, покупки, общение с друзьями, хобби – уже не дает тех эмоций. Он видит только серую сторону жизни. И самоубийство – единственный выход из такого состояния, по его мнению.

Психиатры признаются, что в последнее время к ним стали обращаться с психическими проблемами люди, которые перенесли коронавирус. И нередко из-за этого даже рушатся семьи.

"Буквально на днях у меня была молодая пара. Они оба переболели коронавирусом, месяц находились в разных комнатах, чтобы не заражать друг друга. И вот теперь не могут жить вместе. У них нет влечения друг к другу, скорее даже отвращение к близким отношениям", – говорит Иванов.

Психиатры уверяют, что депрессию у людей вызывает нагнетание ситуации вокруг коронавируса.

"Везде пишут о смертях, о том, что вирус убивает, рано или поздно вы все равно заболеете, выхода нет. На самом деле, смертность от этого вируса составляет 2%. К сожалению, он убивает пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Впрочем, так же, как и любой другой вирус. И нужно чаще об этом говорить: что люди могут переносить болезнь дома, что переболеет 80% населения. Необходимо носить маски, мыть и обрабатывать руки", – убежден Иванов.

Профессор Корсунов считает, что ковид может стать причиной самоубийств у вполне здорового человека. В мире таких случаев много.

Врачи отмечают – вовремя заметить, что с вашим близким что-то происходит, можно. "Если на протяжении 2-3 недель человек не переживает позитивные эмоции, его ничто не радует так, как радовало раньше, то это уже депрессия. И не всегда тут поможет психолог, необходим психиатр. Но у нас в обществе не принято ходить на прием к психиатрам. Только 2% обращаются к ним, для остальных это что-то постыдное. Им легче пойти к проктологу, чем к психиатру. И это печально", – считает Иванов.