Протесты в Беларуси: стало известно, кого поддерживает большинство украинцев

Выяснилось, сколько украинцев поддерживают Александра Лукашенко.
Большинство украинцев поддерживает протестующих против Александра Лукашенко белорусов.
Такие результаты показал соцопрос, проведенный среди зрителей политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
У респондентов спросили: "Народ Белоруси восстал против Лукашенко. Кого вы поддерживаете?" Ответ дали более 9,8 тысяч украинцев.
77,8% заявили, что поддерживают протестующих.
13,51% участников соцопроса поддерживают президента Беларуси.
8,69% ответили, что им все равно.
Результаты голосования. Скриншот видео
Предлагаем посмотреть запись программы:
Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил на "Свободе слова", что после 26 лет президентства Александра Лукашенко "сместить диктатора" в Беларуси мирным путем не получится.
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