МоваЯзык

Топ-темы:

Протесты в Беларуси: стало известно, кого поддерживает большинство украинцев

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
937
Александр Лукашенко

Выяснилось, сколько украинцев поддерживают Александра Лукашенко.

Большинство украинцев поддерживает протестующих против Александра Лукашенко белорусов.

Такие результаты показал соцопрос, проведенный среди зрителей политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У респондентов спросили: "Народ Белоруси восстал против Лукашенко. Кого вы поддерживаете?" Ответ дали более 9,8 тысяч украинцев.

77,8% заявили, что поддерживают протестующих.

13,51% участников соцопроса поддерживают президента Беларуси.

8,69% ответили, что им все равно.

Результаты голосования.

Результаты голосования. Скриншот видео

Предлагаем посмотреть запись программы:

Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил на "Свободе слова", что после 26 лет президентства Александра Лукашенко "сместить диктатора" в Беларуси мирным путем не получится.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

УкраинаСвобода слова Савика ШустераОтношения Украины и БеларусиПротесты в БеларусиСавик Шустер
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Общество