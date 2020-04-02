В сети напомнили о знаковых словах Александры Узлюк, которая пережила Голодомор. Женщина, родившаяся на Донбассе, в обращении к новым поколениям украинцев желала им, чтобы они никогда не знали войны.

Об этом факте рассказали волонтеры на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. "Дай Бог, чтобы они не знали, что такое война, или, что такое голод". Такое пожелание нынешнему поколению за несколько лет до войны на Донбассе оставила Александра Егоровна Узлюк", – написали они.

"Имя этой женщины 1929 года рождения не должно вам о чем-то говорить. Она неизвестна, как и миллионы других неизвестных. Но и уникальна одновременно", – добавили волонтеры.

Александра Узлюк Facebook "Повернись живим"

Так, воспоминания Узлюк о Голодоморе хранятся в музее Меджибожской крепости в Хмельницкой области. И именно они – одни из немногих о Луганщине. Женщина родилась и выросла в городе Кадиевка (Стаханове), который сейчас оккупирован россиянами.

В своих воспоминаниях, записанных для музея школьниками, Александра Егоровна вспоминала, что во время Голодомора выжить ее семье помогла работа отца. Он был шахтером и получал хлебный пай.

"Когда случайно встречаешь такие воспоминания и факты об украинском Донбассе и его людях, в груди щемит еще больше, чем обычно. Потому что, в конечном итоге, все мы, независимо от возраста и происхождения, хотим, чтобы будущие поколения не знали, что такое война", – трогательно завершили волонтеры историю об украинке с Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж фото, сделанное воинами ВСУ в доме на Донбассе, который хозяева покинули из-за войны. На снимке видны старинные портреты людей и семейные фото с важных событий.

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