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"Проклятый "русский мир": украинцев поразило видео c популярного курорта Крыма

5.2тЧитать новость на украинском

В сети показали, как выглядит бывшая "территория счастья" крымское село Поповка, где ранее проходил известный фестиваль "Казантип".

Кадры разрухи были опубликованы на странице Zello-XOXMA в Twitter. Они наглядно демонстрируют, что случилось с Крымом после аннексии полуострова Россией.

"Вы только посмотрите, во что русня превратила "Казантип". Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты распродали санатории Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сцуко, каждый год одно и то же - крокодиловы скаклядские слёзы о порушенном счастье крымчан. Для кого это пишется? А счастье и радость в наркотическом бреду, которые были на всех "Казантипах", начиная со Щёлкино, припасите для своих детишек.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Обозные журналисты высасывают инфу из пальца сидя в офисе, фильтруют говно фейсбучное. Конечно так дешевле, чем посылать корреспондентов на место событий
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Рагули, верьте Обозу! Поезжайте по безвизу в Европу , там ноющим скакунам очень рады! Нехрен выстраиваться в километровые очереди на пограничных переходах в Крым.
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