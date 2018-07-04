"Проклятый "русский мир": украинцев поразило видео c популярного курорта Крыма

В сети показали, как выглядит бывшая "территория счастья" крымское село Поповка, где ранее проходил известный фестиваль "Казантип".
Кадры разрухи были опубликованы на странице Zello-XOXMA в Twitter. Они наглядно демонстрируют, что случилось с Крымом после аннексии полуострова Россией.
"Вы только посмотрите, во что русня превратила "Казантип". Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир", - говорится в подписи к видео.
Вы только посмотрите, во что русня превратила КАЗАНТИП😠😠— Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) 3 июля 2018 г.
Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир 🤬🤬 pic.twitter.com/YRuLBP5yS4
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты распродали санатории Украины.
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