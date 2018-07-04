"Проклятый "русский мир": украинцев поразило видео c популярного курорта Крыма

В сети показали, как выглядит бывшая "территория счастья" крымское село Поповка, где ранее проходил известный фестиваль "Казантип".

Кадры разрухи были опубликованы на странице Zello-XOXMA в Twitter. Они наглядно демонстрируют, что случилось с Крымом после аннексии полуострова Россией.

"Вы только посмотрите, во что русня превратила "Казантип". Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир", - говорится в подписи к видео.

Вы только посмотрите, во что русня превратила КАЗАНТИП😠😠

Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир 🤬🤬 pic.twitter.com/YRuLBP5yS4 — Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) 3 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты распродали санатории Украины.