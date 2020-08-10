Украину накроют грозы и жара: появился свежий прогноз погоды

В Украине во вторник, 11 августа, ожидается сухая погода на востоке и юге, в остальных регионах пройдут дожди с грозами.

По данным Украинского гидрометцентра, днем в северных, западных и большинстве центральных областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью +13-18 градусов, днем +24-29.

В южной части и на Закарпатье ночью будет +16-21, днем +27-32 градуса.

Погода в Украине на 11 августа. meteo.gov.ua

В Киеве ожидается дождь, в Киевской области – с грозами. Температура днем +26-28 градусов.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды. meteo.gov.ua

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