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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

"Продают народу песец!" Известный ведущий взорвался из-за Зеленского

8.7т Читать материал на украинском

Известный украинский журналист, телеведущий Остап Дроздов заявил, что 21 июля в Украине открылся второй фронт – внутренний.

Он сказал, что команда Зеленского через выборы "узурпировала власть" и продает народу "песец". Заявление он сделал в эфире телеканала НТА. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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"Они продают народу "песец". На прошлой неделе принимал участие в телемарафоне "1+1". Там я назвал людей плебеями. На меня страшно разозлились. Сейчас пришло время, когда люди не являются гражданами, они "население". И это "население" будет равномерно распространяться по стране, где 70% телевидение в руках Медведчука", – заявил Дроздов.

"У нас все только начинается. Для меня 21 июля – это открытие второго фронта. Он является внутренним. И у меня вопрос, а зачем держать внешний фронт, если мы так легко проигрываем на внутреннем", – сказал Дроздов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дроздов резко высказался о результатах выборов в Украине.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Остап Дроздов
Место
Украина
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ясное дело, поддержка народом на выборах это узурпация. то ли дело майданная стрельба и захват госучреждений радикалами, вот истинная демократия и законность!
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Плебеи - очень размытое определение, но не настолько обидное, чтобы из-за этого нервничать. По большому счету - в Украине плебса нет, т.к. подавляющее большинство имеет право голоса. Прежде чем вешать ярлыки - проведите тестирование населения по IQ. Определитесь - кто адекватный, и на основании этого введите ценз для голосования: 1 плебей - 1 голос; у того плебея, у которого IQ выше, то получает коэффициент (1.5...10).
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Явно что то пошло не по прогнозам свiдомо МАНДАйнутой отары рагулей.
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