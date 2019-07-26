"Продают народу песец!" Известный ведущий взорвался из-за Зеленского

Известный украинский журналист, телеведущий Остап Дроздов заявил, что 21 июля в Украине открылся второй фронт – внутренний.

Он сказал, что команда Зеленского через выборы "узурпировала власть" и продает народу "песец". Заявление он сделал в эфире телеканала НТА. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Они продают народу "песец". На прошлой неделе принимал участие в телемарафоне "1+1". Там я назвал людей плебеями. На меня страшно разозлились. Сейчас пришло время, когда люди не являются гражданами, они "население". И это "население" будет равномерно распространяться по стране, где 70% телевидение в руках Медведчука", – заявил Дроздов.

"У нас все только начинается. Для меня 21 июля – это открытие второго фронта. Он является внутренним. И у меня вопрос, а зачем держать внешний фронт, если мы так легко проигрываем на внутреннем", – сказал Дроздов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дроздов резко высказался о результатах выборов в Украине.

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