Украинский шоумен Сергей Притула возмущен, что к работе над созданием мемориального центра "Бабий Яр" привлечен российский режиссер Илья Хржановский, который является автором скандального фильма "Дау. Дегенерация".

Новая концепция Хржановского преследует российские цели – превратить украинскую трагедию в украинское преступление, написал он на своей странице в Facebook.

"Хржановский в кино издевался над украинским сиротами, насиловал женщину и сотрудничал с российскими неонацистами и антисемитами. А теперь он приехал, чтобы строить Мемориал Бабьего Яра, чтобы украинцы лучше помнили издевательства и убийства нацистов. С*ка, я отказываюсь понимать этот трешняк", – отметил Притула.

Шоумен отметил, что у него складывается впечатление, что цель режиссера – переплюнуть издевательство над младенцами.

"Для меня очевидно, что "новая концепция Хржановского" преследует вполне российские цели – превратить украинскую трагедию в украинское преступление. Сделать из пострадавших – убийц. Хржановский откровенно говорит, что хочет отделить историю Бабьего Яра от истории Холокоста, по истории преступления нацистов против человечности, он хочет рассказать украинцам историю уникального особого "украинского Холокоста". Чувствуете? Киев - украинская столица. Преступления – нацистов. Поэтому русский расскажет об "особом украинском Холокосте"", – подчеркнул Притула.

Он призвал руководителей и членов наблюдательного совета Мемориала немедленно отреагировать и уволить Хржановского.

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер в 2019 году был привлечен в качестве художественного руководителя к работе над концепцией будущего мемориального центра "Бабия Яр".

Илья Хржановский является автором скандального фильма "Дау. Дегенерация", в котором демонстрировали шокирующие сцены насилия над детьми и женщинами. Прокуратура уже открыла уголовное производство.

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