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4 сентября • обновлено в 20:58
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Пришел сын Гиви: в "ДНР" цинично "отпраздновали" годовщину Иловайского котла. Фото

1.7т Читать материал на украинском

На Донбассе, в городе Иловайск, известном ожесточенными боями между ВСУ и "ДНР", в среду, 4 сентября, отпраздновали годовщину освобождения от фашистских захватчиков и "ликвидации Иловайского котла".

Оккупанты нагло подали день, когда захватили населенный пункт, как праздник "освобождения от украинской армии". Соответствующее фото распространили сепаратистские ресурсы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в центре города прошел митинг. В строю "военных ДНР" заметили сына одиозного террориста, убитого на Донбассе, Михаила (Гиви) Толстых.

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В "ДНР" цинично "отпраздновали" годовщину трагедии в Иловайске

В "ДНР" цинично "отпраздновали" годовщину трагедии в Иловайске

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" установили памятник "жертвам украинской агрессии с 2014 года".

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Темы
Бои за Иловайск Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну нормально, Ополчению есть что праздновать. Это у украинских карателей "победы" заключаются в захвате "серых зон".
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