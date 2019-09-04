Пришел сын Гиви: в "ДНР" цинично "отпраздновали" годовщину Иловайского котла. Фото

На Донбассе, в городе Иловайск, известном ожесточенными боями между ВСУ и "ДНР", в среду, 4 сентября, отпраздновали годовщину освобождения от фашистских захватчиков и "ликвидации Иловайского котла".

Оккупанты нагло подали день, когда захватили населенный пункт, как праздник "освобождения от украинской армии". Соответствующее фото распространили сепаратистские ресурсы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в центре города прошел митинг. В строю "военных ДНР" заметили сына одиозного террориста, убитого на Донбассе, Михаила (Гиви) Толстых.

В "ДНР" цинично "отпраздновали" годовщину трагедии в Иловайске

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" установили памятник "жертвам украинской агрессии с 2014 года".

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