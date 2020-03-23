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23 марта • обновлено в 12:16
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Прилетевших в Украину не помещали на карантин: количество инфицированных может идти на тысячи

10.3т

В Киеве выявлены новых 20 случаев коронавируса COVID-19. Из них 14 случаев, выявленных в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

Какие же идиоты у нас во власти. Новые Санжары помните? Тогда Ермак устроил имитацию карантина и обосрался. Он это делал для пиара, а не для решения проблемы. А сейчас, когда необходимо реальное помещение на карантин всех влетающих в Украину, то власть этим пренебрегает. Израиль не пренебрегает. А руководство Украине на это забило.

Прилетевших в Украину не помещали на карантин: количество инфицированных может идти на тысячи

Феерические мерзавцы. Учитывая количество влетевших в Украину из стран с эпидемией и не помещенных на карантин, то можно понять, что у нас количество инфицированных уже может идти на тысячи. Уже!

І вони зробили це разом.

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Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
на кола такий уряд
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Какие же идиоты у нас во власти. ..І вони зробили це разом..." - вот ПОСЛЕДНЕЕ (ТЕ, що ЗРОБИЛИ) пусть теперь кушают за обе щеки.
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Walker Anton
Walker Anton
Хотелось бы знать куда на карантин можно поместить 60 тысяч, которые в течении недели прибывают в Украину? И кто их там будет кормить и за чей счет? Другое дело, что надо было с самого начала завоза брать их на контроль полиции, брать подписку об обязательстве самоизоляции, серьезно наказывать нарушителей самоизоляции. И начать с таких умников как Шахов, Гончарук и иже с ними, которые успели слетать в Европу и завезти заразу... Рыба гниет с головы
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Cachko Elena
Cachko Elena
Walker Anton, а зачем это стадо баранов вообще надо было вывозить ? и власть мид специально издеваются нам нами и рассказывают нам сколько привезли тысяч каждый день. к здоровым привозят больных...
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