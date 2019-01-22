Приходы РПЦ массово перешли в Православную церковь Украины: названо число

В Винницкой области в течение минувшей недели в Православную церковь Украины перешли шесть религиозных общин в четырех районах.
Как сообщила пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, за поместную церковь проголосовала община Покровского храма села Малые Крушлинцы.
Также православные жители села Сосонка сделали свой выбор в пользу ПЦУ. В приход святого апостола Иоанна Богослова села Бохоники был назначен новый настоятель.
24tv.ua
Кроме того, Винницкая епархия ПЦУ получила документы о присоединении представителей религиозной общины Рождества Пресвятой Богородицы села Володиевцы Черновицкого района.
За присоединение к Православной церкви Украины проголосовали также прихожане храмов святого великомученика Димитрия Солунского села Журавлевка Тульчинского района и святителя Николая Чудотворца села Пеньковка Литинского района.
Таким образом, в целом в ПЦУ перешли более тридцати религиозных общин Винницкой области.
В Хмельницкой области 21 религиозная община РПЦ перешла в Православную церковь Украины.
Такие данные в Facebook обнародовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.
Как сообщал OBOZREVATEL, после Объединительного собора в новую ПЦУ перешло около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Наиболее активным регионом является Винниччина.
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