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Приходы РПЦ массово перешли в Православную церковь Украины: названо число

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В Винницкой области в течение минувшей недели в Православную церковь Украины перешли шесть религиозных общин в четырех районах.

Как сообщила пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, за поместную церковь проголосовала община Покровского храма села Малые Крушлинцы.

Также православные жители села Сосонка сделали свой выбор в пользу ПЦУ. В приход святого апостола Иоанна Богослова села Бохоники был назначен новый настоятель.

Приходы РПЦ массово перешли в Православную церковь Украины: названо число

24tv.ua

Кроме того, Винницкая епархия ПЦУ получила документы о присоединении представителей религиозной общины Рождества Пресвятой Богородицы села Володиевцы Черновицкого района.

За присоединение к Православной церкви Украины проголосовали также прихожане храмов святого великомученика Димитрия Солунского села Журавлевка Тульчинского района и святителя Николая Чудотворца села Пеньковка Литинского района.

Таким образом, в целом в ПЦУ перешли более тридцати религиозных общин Винницкой области.

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В Хмельницкой области 21 религиозная община РПЦ перешла в Православную церковь Украины.

Такие данные в Facebook обнародовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

Приходы РПЦ массово перешли в Православную церковь Украины: названо число
Приходы РПЦ массово перешли в Православную церковь Украины: названо число

Как сообщал OBOZREVATEL, после Объединительного собора в новую ПЦУ перешло около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Наиболее активным регионом является Винниччина.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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