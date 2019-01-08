''Претензия на патриархат'': украинцы сделали прогноз о будущем ПЦУ

Большинство украинцев поддерживают стремление Православной церкви Украины стать патриархией.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 19,4 тысяч человек.

"ПЦУ поставила новую цель — стать патриархией: реально ли это?" — на такой вопрос предлагалось ответить.

Больше половины участников (61%) заявили: "Украина добьется своего — Константинополь на нашей стороне".

Вторым за популярностью (20%) стал ответ: "Рано об этом думать, сейчас проблем хватает"

Еще 11% уверенны, что этот процесс может затянуться из-за того, что "РПЦ будет ставить палки в колеса".

Остальные 8% ответили: "Да, какая разница? Главное, что Томос дали".

Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил: "Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы — метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат, потому что мы — большая церковь.

У нас есть надежда, что Украинскую церковь со временем константинопольский Вселенский Патриарх признает и патриархатом. Это — будущее, но это будет".

Также Филарет назвал условие для признания ПЦУ патриархатом и высказался о МП в Украине.

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL: