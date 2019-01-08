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''Претензия на патриархат'': украинцы сделали прогноз о будущем ПЦУ

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Большинство украинцев поддерживают стремление Православной церкви Украины стать патриархией.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 19,4 тысяч человек.

"ПЦУ поставила новую цель — стать патриархией: реально ли это?" — на такой вопрос предлагалось ответить.

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Больше половины участников (61%) заявили: "Украина добьется своего — Константинополь на нашей стороне".

Вторым за популярностью (20%) стал ответ: "Рано об этом думать, сейчас проблем хватает"

Еще 11% уверенны, что этот процесс может затянуться из-за того, что "РПЦ будет ставить палки в колеса".

Остальные 8% ответили: "Да, какая разница? Главное, что Томос дали".

''Претензия на патриархат'': украинцы сделали прогноз о будущем ПЦУ

Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил: "Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы — метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат, потому что мы — большая церковь.

У нас есть надежда, что Украинскую церковь со временем константинопольский Вселенский Патриарх признает и патриархатом. Это — будущее, но это будет".

Также Филарет назвал условие для признания ПЦУ патриархатом и высказался о МП в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Опросы ОбозревателяНезависимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
опросединая церковьТомос
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Исаев Денис
Исаев Денис
Я что-то не понял, обоз месяц трубит о томосе, автокефалии и независимой украинской церкви, а теперь сам же пишет о том что никакого Патриархата нет, а появилась стамбульская митрополия. В очередной раз поражает тупость местных кастрюль - "Больше половины участников (61%) заявили: "Украина добьется своего — Константинополь на нашей стороне"." В данном случае даже слово тупые не подходит, это просто конченные дегенераты и таких здесь аж 61%, хотя обоз по праву среди СМИ помоек занимает 2 место на окраине после цензора, соответственно и контингент здесь соответствующий.
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CARGO 100
CARGO 100
Кака патриархия? Вы хотя бы томос подпишите и верните его ...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да все будет и патриархия и некролог Козломордии типа " Здохла сцука, при родах Быдлороссии"
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