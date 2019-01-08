''Претензия на патриархат'': украинцы сделали прогноз о будущем ПЦУ

Большинство украинцев поддерживают стремление Православной церкви Украины стать патриархией.
Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 19,4 тысяч человек.
"ПЦУ поставила новую цель — стать патриархией: реально ли это?" — на такой вопрос предлагалось ответить.
Больше половины участников (61%) заявили: "Украина добьется своего — Константинополь на нашей стороне".
Вторым за популярностью (20%) стал ответ: "Рано об этом думать, сейчас проблем хватает"
Еще 11% уверенны, что этот процесс может затянуться из-за того, что "РПЦ будет ставить палки в колеса".
Остальные 8% ответили: "Да, какая разница? Главное, что Томос дали".
Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил: "Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы — метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат, потому что мы — большая церковь.
У нас есть надежда, что Украинскую церковь со временем константинопольский Вселенский Патриарх признает и патриархатом. Это — будущее, но это будет".
Также Филарет назвал условие для признания ПЦУ патриархатом и высказался о МП в Украине.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский Патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Позже был опубликован перевод текста Томоса. 6 января на Божественной литургии Томос вручили.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем.
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