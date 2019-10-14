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14 октября • обновлено в 09:01
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Премьера Гончарука засняли на вечеринке в пабе Киева: фото и видео

4.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой 13 октября посетили благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY.

Об этом в Facebook сообщает сама чиновница. По ее словам, Гончарук стал первым главой правительства, который посещает такое мероприятие (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гончарук на вечеринке в пабе Киева

Гончарук на вечеринке в пабе Киева

facebook.com

Новости
"Извините, что не сдохли!" Ветераны взорвали сеть мощным флешмобом против "Слуги народа"

"Ломаем стереотипы. Ветераны – крутые! День защитника – это крутая вечеринка. Это крутые рок исполнители и много своих. Так тепло и хорошо давно не было! Алексей Гончарук – премьер-министр Украины, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!" – написала Коляда.

Вечеринка прошла в киевском "Докер пабе" на Оболони. На мероприятии выступили группы "Топор Перуна", "Кому вниз" и FRAM.

Концерт проводился при поддержке "Движения ветеранов Украины" и патриотического движения "Достоинство нации". Входной билет стоил 100 гривен, все собранные средства будут переданы на Главный киевский военный госпиталь.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ветеран АТО фактически "взорвал" сеть сильным посланием к украинцам на тему войны на Донбассе.

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Персоны
Алексей Гончарук Оксана Коляда
Место
Украина Киев
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фашистском шабаше!!! Зашибись-это днище!!!!!!!
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