Премьер-министр "устал от невыполнимых обещаний" и отдал невыполнимое распоряжение
Только что с утра написал сам премьер-министр Алексей Гончарук, цитирую:
"До 31 січня 2020 року голови ОДА мають забезпечити автономізацію та комп’теризацію медзакладів у себе в областях. Наразі комп’ютеризовано лише 40% лікарень. Це катастрофічно мало.
Уже з лютого НСЗУ починає укладати договори з лікарнями. Без цього документу лікарня не зможе отримати фінансування. Власником лікарень є місцева влада і це — її відповідальність.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Главком
Всі втомилися від обіцянок. Людям потрібні результати. Особливо, в такій надважливій сфері як охорона здоров’я.
Реалізація медреформи — на моєму контролі. Ми запровадимо чіткі показники ефективності для всіх керівників областей і будемо контролювати їх виконання".
Я не специалист в медицинской реформе, но сразу возникают простые вопросы:
Во-первых, подчиненные президенту главы ОГА назначены еще не во всех областях. Кто будет исполнителем?
Во-вторых, даже там, где главы ОГА назначены, они еще не успели сформировать свой аппарат и только знакомятся с делами, они сами только учатся.
В-третьих, за счет каких ресурсов главы ОГА за какой-то месяц за вычетом праздников смогут обеспечить "автономизацию и компьютеризацию" 60% медицинских учреждений? Выделил ли Кабмин на эти цели деньги? Подготовлены ли соответствующие проекты? Проведены ли тендеры на закупку оборудования? Без всего этого выполнить распоряжение физически невозможно.
В-четвертых, а каким образом главы ОГА обеспечат какие-либо решения относительно больниц, которые им непосредственно не подчиняются? Какие решения приняло правительство, чтобы в руках глав ОГА оказались инструменты для выполнения этой задачи?
В-пятых, непонятно, смогут ли больницы заключать с февраля договора, если они не успеют получить компьютеризацию?
В-шестых, мне кажется, что "показатели эффективности" премьер-министр должен прежде всего внедрить не для руководителей областей, а для себя самого и для своего правительства, а все остальные уж как-то сами научатся, на живом-то примере, не так ли?
А пока сам себе премьер такие показатели еще разрабатывает, лучше назвать более реалистичные сроки для выполнения "автономизации и компьютеризации".
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