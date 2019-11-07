В ОРДЛО праздник. Еще бы, злобные каратели повержены, и "народу Донбасса" возвращают "его земли". Да, к слову, в ОРДЛО во всех СМИ и между гражданами вся территория Луганской и Донецкой области считается "земля Донбасса", а те территории, которые ОРДЛынцам не удалось отжать, — "оккупированные Украиной территории".

И вот Украина освобождает "оккупированные Украиной" территории, а ОРДЛО разрастается на вполне законных основаниях. К весне планируют вывод "карательных" войск из административных границ Луганской и Донецкой областей с полным плавным переходом данной территории под совместное патрулирование.

Совместное патрулирование — это еще одна победа ОРДЛынцев. Это когда полиция из МВД Украины и "народная милиция" "республик" плечо к плечу, бок о бок, автомат к автомату, будет блюсти закон и порядок на вверенной им территории, приучая разболтавшееся в условиях мирной Украины население к комендантскому часу, осмотрам, досмотрам и другим прелестям гетто.

Уже сейчас на всей, пока еще мирной территории Луганской и Донецкой областей, введен "желтый" режим. Впереди комендантский час. И нет диких криков "барыги ущемляют" — все нормально. Люди готовятся к "освобождению".

Заметьте, все полномочия по зоне "особого статуса" тихо переходят к силовикам. Гетто силовиков МВД, ФСБ, судов и прокуроров отлично сработало в РФ, сделав медленно и уверенно всю страну одной сплошной зоной. Для устрашения теракты, для расправ — подкинутые наркотики.

Совместное патрулирование должно показать нам, как были не правы украинцы, говоря плохо о мирном "народе Донбассе", который только за мир и никогда не стрелял, а мы очерняли его, говоря "они по нам стреляют". И то, что "народная милиция республик" — это вполне мирно и законно, не то, что эти ваши ВСУ.

Совместное патрулирование должно подтолкнуть нас к мысли о безопасности совместного проживания, милиция с народом, наши люди там, и все такое. Особенно перед тем, как будут местные выборы и там нужно как-то показать "наблюдателей" и "закон и порядок".

Особенно важно совместное патрулирование и вот это братание в сфере МВД, так это, чтобы присадить всяких там патриотов из "партии войны", которые, вот как я, против мышебратскости и всего совместного с "народом Донбасса" и его "республиками".

Особенно важно показать миролюбивость "народной милиции" "республик" в сфере совместного существования в период подготовки Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областей к переходу в состав "особого статуса Донбасса".

Кстати, в законе об особом статусе утверждено право "Донбасса" иметь свою "народную милицию" и полная легализация всех, кто сейчас "народная милиция л-днр" с полной амнистией.

Лягушка выпрыгивает из кипятка, но варится, не замечая медленного нагревания воды. Просто помните об этом, глядя на то, как маленькими шагами будет освобождаться (демилитаризироваться) Луганская и Донецкая области до их административных границ.

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О том, что вопрос освобождения всей территории Луганской и Донецкой области для "народа Донбасса" решенный, я уже писала, но мне не верят. Я не обижаюсь. Я 2014-м писала. Что наши погранцы в Свердловске за деньги пропускают из РФ курдов без документов, УРАЛы с оружием, граждан РФ без документов. Вот, например, в Луганск и Донецк для подавления проукраинских митингов свозили автобусами ихтамнетов в гражданском, российских зэка. Шли эти автобусы с титушками-братками, оружием и битами через наши КПП, через них и возвращались.

Я писала о танках, которые заходили колоннами в Украину из РФ. Об обстрелах "ГРАДАми" наших украинских территорий. О нецелесообразности посылать наших военных со слабым вооружением на убой (защищать призрачную не демаркированную границу) в условиях полного захвата городов, абсолютной лояльности критического большинства граждан Луганской и Донецкой областей к рашистам, фактически делая их мишенями в тире при полной ненависти местного населения.

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Я писала о расстрелянных в Ровеньках проукраинских подростках, которые пытались играть в партизан и создали проукраинское подполье по типу УПА. Я писала о расстрелянной псковскими танкистами и артиллеристами кизяками Козицына колонне беженцев под Лутугино, которая шла под белыми флагами и с надписями "дети".

На каждый мой рассказ диванные аналитики из мирных городов Украины и, как же без них, россияне-миролюбцы-правдоборцы накидывали черный платок "фейк", не веря в войну.

В общем, я писала и пыталась говорить, но правда, она не приятна, она страшна и большинство выбирало позицию "не верю", защищаясь от правды, которая могла разрушить их мир: их заробитчан, уехавших в РФ, их родню из РФ, их личный СССР, их личный мир, их личное пространство.

А вот в ОРДЛО о таких уступках Украины знали уже в апреле 2019-го. Да и чиновники из Северодонецка знают о том, что скоро они будут в "свободной" от Украины зоны, и даже приветствуют это, как и мир любой ценой. Ведь по обещаниям и договоренностям вся административная территория Луганской и Донецкой области переходит в эффективное управление "народу Донбасса", закрепляется особым статусом, но там остается банки, документы, де-юре юрисдикция Украины для легализации, де-факто "республики" при полном финансировании Украиной. Вот где "восстанавливать" можно в режиме турбо-распил. Именно поэтому Северодонецкий горсовет не поддержал требование к Зеленскому "Нет – капитуляции" — зачем ссориться с Россией, когда она победила.

Ребята, как вы не хотите слышать правду, но критическое большинство чиновников и силовиков (боюсь даже думать про простый нарид), поддерживают закон об особом статусе, "освобождение" от Украины, право на своих героев, и право на свой язык. Для них это не отвод, это реальное освобождение от угнетателей.

И посмотрите, как по лекалу работает Офис и СМИ: проукраинские требования и митинги проукраинского населения Золотого и других городов не показывают, не разглашают, затирают, называют эти митинги "проплаченные порохоботские майданы", а по всем СМИ летит "все жители за разведение". Так же, как работали в 2014-м. Проукраинские митинги Донбасса не попадали в поле зрения политиков и журналистов. А вот "там все сепары" -неслось из каждого зомбоящика.

Так же не услышат ни Лисичанск, ни Северодонецк, ни Мариуполь. Для СМИ всегда будет картинка "все жители за". Тех, кто работает в бюджетной сфере, но будет против, выгонят с работы или запугают уголовными делами. Силовики рулят!

Условия капитуляции, ой, мирного решения вопроса "гражданского" "конфликта" и "инцидента", приняты новым офисом еще в мае-июне 2019 года даже до формирования ВРУ. Все обещано, подписано и признано.

И не нужно прятаться от правды за "минские подписал Порошенко, бедный Зе их выполняет". Он, Президент, то есть мог свободно разорвать "преступные" Минские, объявить их госизменой и подписать новые соглашения. Это его право.

Хотя не понимаю "зрады" Минских, ведь все "уступки" продавленные сайдико-меркеле-макроном спрятаны за единственной устойчивой фразой – "после получения полного контроля над украино-российской границей". И европейским "друзьям" приятно, и им же сказать было нам нечего, когда мы не предоставляли статус террористам — а где контроль над границей, Зин?- тут же оживлялась наша сторона.

Эти Минские, понятное дело, были подписаны под давлением "друзей" и "кураторов" из Европы-Германии, Франции, Израиля, но, как бы они и не плохи, это был и повод для передышки и обновления армии (ведь контроля над границей РФ не давала, а на нет и суда нет), и единственный документ, где РФ все-таки сторона конфликта.

А теперь все ранее выставленные нами красные линии-стопоры стерты, и… глава СММ ОБСЕ Сайдик четко высказал позицию "амнистия-это умение прощать друг друга", подтверждая, что все описанные мною варианты "мирного урегулирования" уже реальность.

Особый статус Донбасс получает "обеспечивая совместную охрану украинской границы силами народной милиции л-днр и МВД Украины" в рамках административных территорий Луганской и Донецкой области, а местные выборы проводятся с участием всех амнистированных жителей ОРДЛО.

В этой позиции мир, дружба, жвачка, полная амнезия в отношении того, сколько граждан Украины было убито "нашими людьми там", носящими триколорадки и знаки "народная милиция л-днр".

Вообще в УК Украины, как впрочем, и в международном законодательстве и законах всех стран мира "амнистия" — это смягчение наказания за совершенные преступления. То есть сначала индивидуум признается виновным, доказывается его вина, а потом он получает право на амнистию, уменьшение срока наказания или более мягкое наказание за свое раскаяние или искупление вины.

Но, это для Европы, а мы страна третьего мира, управляемая штайнмайерами-сайдиками и прочими миротворцами, которые за такие предложения в своей стране получили бы по шее и политическое забытье, а в нашей, могут получить только заигрывающее лебезение "вау, видите, как нам приказали". Ну, то такое!

В ОРДЛО по всем этим поводам праздник. Ну, Станица теперь их, "народная милиция" легализована, амнистия и безответственность легализованы. Многие даже переживают, что были так лояльны к нам, укропам, нужно было больше убивать, все равно амнистия и не накажут.

В сфере вот этих перемен в ОРДЛО правда, как-то выпускают из виду, что если вся Луганская и Донецкая области их, то банкоматы и банки, госучреждения с легальными украинскими документами, это вряд ли у них останется. Нет, понятное дело, что их требования, чтобы вся цивилизация осталась и работала, но… В "но" входит четко выработанная рефлексия "народа Донбасса" грабить и мародерить.

"Республики" же отжимали для себя, зачем же у себя банки и банкоматы разворовали? Заводы вырезали, шахты потопили?

Вот не верю я, что мирный "народ Донбасса" не срефлексирует, увидев банкоматы, магазины и прочее "бесхозное имущество", оставшееся в наследство "народу Донбасса" от "угнетателей".

Интересно наблюдать за радостью пророссийских переселенцев, переехавших из ОРДЛО в мирные Лисичанск, Станицу и Северодонецк. Ребята, вы построили "республики" и свалили из них, так как "шото ни то", а теперь хотите те же "республики" вид с боку на мирных территориях, давших вам работу и свободу? Как назвать нормальными этих людей, не понимаю!

Грустно и нереально страшно думать о тех, кто поверил в Украину и жил в серой зоне, переселился из ОРДЛО на мирные Луганщину и Донетчину, помогал ВСУ, переехал в тот же ватный Лисичанск и Север, чтобы поближе к тому дому, нашел работу, обжился, начал забывать прелести оккупации, и… Ошибся?! Что будет с ними? Тоже, что с проукраинскими в ОРДЛО — расстрелы, аресты, подвалы, пытки, изгнание?

Понимают ли в ОП, что страну может накрыть волна новых переселенцев? А, хотя, чего понимать-то. Это не их проблемы. Эти территории де-юре будут украинскими, так что люди, которые будут бежать оттуда, от "народа Донбасса", от "особого статуса", не будут получать помощь от государства (а то мы, старые переселенцы ее получаем, получателей соцпомощи из переселенцев лишь 35 %, остальные все сами). Так что эти проблемы сломанных и униженных людей, пострадавших за веру в свою страну, опять лягут на плечи волонтеров. Но, здесь стопором резанет "а за кого голосовали, любезные".

Страна больше не простит подлости. Что ж, хороший урок для всех: выбирая, будь готов принять последствия своего выбора.

Что интересно, на фоне ускоренного "возвращения" Донбасса и окончательного узаконивания всего "республиканского" (документов, печатей, сделок, рождения, смерти, инвалидности, недвижимости, стажа) – а именно это обещано "республиканцам", полная их легализация во всех сферах — в ОРДЛО бум продаж-покупок недвижимости.

Это сообщают из всех городов ОРДЛО. Даже мои знакомые, 4 года мытарясь в попытках продать недвижимость там, чтобы расставить точки и укоренится тут, воспряли духом: все покупают, дома, квартиры, магазины.

Раньше в ОРДЛО недвижимость и авто покупались плохо, ведь нужно оформить недвижимость или авто на "документы" "республики" и только потом "продать" у "нотариуса" "республики" по документам "республики". Даже отъявленные "наваросы" не решались на такое. Теперь там знают, что будет легализация всех документов. Поэтому бум продаж-покупок.

С одной стороны, это хорошо и радует тех, кто выехал и отчаялся там что-то продать. Выехавшие, в большей части, туда, в "особый статус", не вернутся, ни при каких раскладах. Они и расставляют точки. Ну, хотя бы тот, кто без риска может поехать в ОРДЛО оформить сделки.

Радует эта ситуация и тех, кто живет в ОРДЛО, радуется "республике", но до войны из-за дороговизны недвижимости в Донецке и Луганске не мог такое себе позволить. Сейчас жители Тореза, Снежного покупают квартиры в центре Донецка, навоевали, наполучали 2 пенсии, намородерили. Есть что и куда вложить. Заработали — вычеркиваем, так как зарплаты в 5 000 фублей, вряд ли хватит на квартиру за 10 000 у.е.

Оживились в ОРДЛО предприниматели и риелторы из Украины, из числа переселенцев. Зная ситуацию с легализацией документов, и зарабатывая в мирной части Украины, луганские-донецкие активно скупают недвижимость там, ту, что была архидорога, а сейчас архидешевая, но в центре. Громче всех о бизнесе на крови кричат именно те, кто и делает этот бизнес.

Бум продаж-покупок переживают не все города ОРДЛО, только центр (Луганск, Донецк) и те, где есть шахты и зарплата, например, мой Свердловск.

Смелее стали ставить на учет и машины в ОРДЛО. Если раньше боялись вот этих номеров "л-днр", то сейчас есть осознание, что можно будет ездить по всей территории Луганской и Донецкой области, не опасаясь наказания.

В ОРДЛО много машин, которые пригоняют из Грузии (угнанные там), РФ, Осетии, Абхазии, такие евро-бляхи по-лугандонски. В Украину такие машины не въездные. Сейчас, опять же, на фоне легализации всех документов и расширения границ ОРДЛО (в перспективе до 8 областей Украины), машины снова пользуются популярностью.

Так что, бытовые радости люди находят даже в таких условиях.

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