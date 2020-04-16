Пожар в Чернобыльской зоне: появились новые очаги тления

В Чернобыльской зоне отчуждения, где продолжают пылать пожары, в результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня 16 апреля произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления.
Правда, они не масштабные и не имеют угрожающего характера. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В частности, по состоянию на 17:00 силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.
Пожар в Чернобыле
"Сводный отряд ГСЧС выполняет работу по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовицком лесничествах. Угрозы для критических объектов "Укрытие", "Вектор" и других нет", – говорится в сообщении.
Пожар в Чернобыле
dsns.gov.ua
Отмечается, что к тушению пожара привлечено более 1100 человек и 120 единиц техники, из них от ГСЧС почти 1000 спасателей и 100 единиц техники, в том числе два вертолета.
Пожар в Чернобыле
dsns.gov.ua
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям утверждают, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г..Киев – 0,012 мР/ч., Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч., г. Чернобыль – 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).
Пожар в Чернобыле
dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
В Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
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