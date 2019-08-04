Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Поздравь – проголосуй? В Беларуси оскандалились с новыми "выборами Лукашенко"

977 Читать материал на украинском

Очередные президентские выборы в Беларуси планируют провести 30 августа 2020 года.

Об этом сообщила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает Telegram-канал Беларусь головного мозга. Однако есть большая вероятность, что выборы могут перенести, чтобы они не состоялись летом.

Отмечается также, что в эту дату президент Александр Лукашенко отмечает свой день рождения.

Новости
Игра в Лукашенко: историк назвал серьезный промах Зеленского

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Был также назван ряд причин, по которым выборы могут не состояться летом:

  • Летом не загонишь всех студентов на досрочные выборы

  • В конце августа почти все уже приезжают из отпусков, готовят детей к школе

  • Каникулы, у молодёжи много свободного времени, студенты не боятся отчислений

  • Тёплая погода также может повлиять на численность

  • Лукашенко пойдёт уже на шестой срок, больше 25 лет у власти, это уже психологически давит даже на самых его ярых сторонников.

Новости
"Железный дровосек?" Лукашенко получил подарок с намеком. Фото и видео

В связи с последней причиной, как отметили в сообщении, президент "и сам понимает, что надо кому-то передавать бразды". Но могут повториться события 2015 года, когда "оппозиция самоустранилась, на выборы по сути всем было плевать, потому что голосовать было не за кого – все кандидаты были технические".

Также в Telegram-канале выдвинули предположение, что никаких массовых акций протеста перед будущими выборами ожидать не приходится, исходя из того, что в стране не осталось политсил, которые могли бы провести полноценную предвыборную гонку или реально собрать 100 000 подписей.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников высказал мнение, что смысла в переговорах президентов Украины и Беларуси не существует, потому что они оба зависимы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel