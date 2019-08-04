Поздравь – проголосуй? В Беларуси оскандалились с новыми "выборами Лукашенко"

Очередные президентские выборы в Беларуси планируют провести 30 августа 2020 года.

Об этом сообщила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает Telegram-канал Беларусь головного мозга. Однако есть большая вероятность, что выборы могут перенести, чтобы они не состоялись летом.

Отмечается также, что в эту дату президент Александр Лукашенко отмечает свой день рождения.

Александр Лукашенко

Был также назван ряд причин, по которым выборы могут не состояться летом:

Летом не загонишь всех студентов на досрочные выборы

В конце августа почти все уже приезжают из отпусков, готовят детей к школе

Каникулы, у молодёжи много свободного времени, студенты не боятся отчислений

Тёплая погода также может повлиять на численность

Лукашенко пойдёт уже на шестой срок, больше 25 лет у власти, это уже психологически давит даже на самых его ярых сторонников.

В связи с последней причиной, как отметили в сообщении, президент "и сам понимает, что надо кому-то передавать бразды". Но могут повториться события 2015 года, когда "оппозиция самоустранилась, на выборы по сути всем было плевать, потому что голосовать было не за кого – все кандидаты были технические".

Также в Telegram-канале выдвинули предположение, что никаких массовых акций протеста перед будущими выборами ожидать не приходится, исходя из того, что в стране не осталось политсил, которые могли бы провести полноценную предвыборную гонку или реально собрать 100 000 подписей.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников высказал мнение, что смысла в переговорах президентов Украины и Беларуси не существует, потому что они оба зависимы.

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