Июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако порой высокие температуры будут прерываться волнами холода.

Как сообщил OBOZREVATEL народный синоптик Владимир Деркач, июль будет теплым, а порой даже жарким. Дождей ожидается мало – буквально несколько дней за весь месяц.

Но август обещает быть более жарким и высокую температуру не собьют даже дожди в середине месяца. Ожидать отступления жары можно только к концу месяца. А вот у заведующей отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазиры Мартазиновой немного другой прогноз на последний месяц лета.

Появился прогноз погоды на июль-август в Украине: будут волны холода и жары

Она подтверждает, что жара действительно будет, но её постоянно будут перебивать волны холода.

"В августе обычно появляются уже высокие температуры, +30. Но этот месяц тоже может оказаться неустойчивым, будут волны холода, волны жары", – говорит Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Украине ожидается еще большая засуха, а во многих частях Европы может начаться сезон гроз, который повышает риски наводнений.

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