Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Повторение газового кризиса в Европе: энергетический эксперт назвал уязвимые страны

3.1т
Читать материал на украинском

В случае неподписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией, есть вероятность повторения газового кризиса 2009 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его словам, дефицит газа в первую очередь почувствуют Балканские страны и сама Украина.

Газовая труба

Газовая труба

Энергетический эксперт отметил, что если транзит российского газа через Украину прекратится, те запасы газа, которые успели закачать в подземные хранилища, не помогут полноценно пройти отопительный сезон.

Новости
Европа готова к затяжным переговорам по газу: экс-министр Украины

"21,7 куб. м газа может хватить на весь отопительный сезон, когда газотранспортная система работает в нормальном проектном режиме. А в случае внепроектного, когда транзит газа прекратится, этот объем недостаточен. Да и любой объем в этом случае не может гарантировать 100% обеспечения потребителей необходимым количеством природного газа", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Темы
Эксклюзив Отопительный сезон в Украине
Персона
Владимир Омельченко
Место
Украина
Теги
тепло транзит газа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
12
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Короче мысль эхсперта такова - не будет транзита через вна хана еуропе. Сразу видно, что это за эхсперд.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Энтот эксперт порвался, зовите Мудовара!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги