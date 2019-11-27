Повторение газового кризиса в Европе: энергетический эксперт назвал уязвимые страны

В случае неподписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией, есть вероятность повторения газового кризиса 2009 года.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его словам, дефицит газа в первую очередь почувствуют Балканские страны и сама Украина.
Газовая труба
Энергетический эксперт отметил, что если транзит российского газа через Украину прекратится, те запасы газа, которые успели закачать в подземные хранилища, не помогут полноценно пройти отопительный сезон.
"21,7 куб. м газа может хватить на весь отопительный сезон, когда газотранспортная система работает в нормальном проектном режиме. А в случае внепроектного, когда транзит газа прекратится, этот объем недостаточен. Да и любой объем в этом случае не может гарантировать 100% обеспечения потребителей необходимым количеством природного газа", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.
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