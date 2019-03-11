Повалит снег и поднимется буря: синоптики уточнили погодный апокалипсис в Украине

В понедельник, 11 марта, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в Карпатах выпадет сильный снег.

По всей территории будет облачно с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр. "11 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах и ​​на Прикарпатье 29-34 м/с, ночью на высокогорье Карпат сильный снег", – говорится в сообщении.

Также ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков.

Погода в Украине "КП в Украине"

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье, в Одесской области и в Крыму – 3-8 ° тепла; днем в западных и северных областях – 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны до 18°. На высокогорье Карпат ночью сильный, днем ​​умеренный снег, температура в течение суток 1-6° мороза.

В Киеве и области 11 марта утром и днем ​​тоже ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Облачно с прояснениями и небольшой дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​7-9° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 10 марта, некоторые регионы Украины накрыл мощный ураган. Так, в Киеве ветер валил деревья и срывал конструкции.

Во Львове сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной. Также были повреждены и другие дома.

В Одессе и области в воскресенье, 10 марта, сильный ураганный ветер повалил деревья, рекламные столбы и сорвал кровлю многоэтажки.

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