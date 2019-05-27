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Наводнение на Закарпатье: стало известно о новой угрозе

1.1тЧитать материал на украинском

Уровень воды в реках Закарпатья существенно снизился и практически пришел в норму. Но в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали местных жителей не расслабляться: в пострадавшем от непогоды регионе снова ожидаются проливные дожди.

Об этом сообщила в эфире ObozTV начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

По ее информации, в понедельник, 27 мая, уже нет подтоплений домохозяйств и подвальных помещений. Остаются подтопленными только 400 га сельскохозяйственных угодий.

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Подразделения ГСЧС больше не привлекаются к откачке воды, поскольку в этом нет необходимости.

"Но не расслабляемся, поскольку в ближайшие дни нас опять ждут шквальные дожди и ливни. Спасатели и другие службы готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, вызванные непогодой", – подчеркнула Батыр.

Наводнение в Закарпатье

Наводнение в Закарпатье

ГСЧС в Закарпатской области

Она добавила, что в результате удара стихии по Закарпатью в некоторых населенных пунктах разрушены мосты и мостовые переходы.

Также уничтожено более 2 тысяч погонных метров береговых укреплений, которые защищали область от водной стихии.

По словам Батыр, действующая в Закарпатье программа защиты от паводков предусматривает установку береговых укреплений и укрепление дамб. Этим вопросом занимается Бассейновое управление водных ресурсов р. Тисы.

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По данным Гидрометцентра, 28-30 мая на западе Украины пройдут дожди с грозами, порывы ветра до 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся к пятнице, 31 мая.

Кроме того, 27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 10-30 сантиметров, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

Наводнение в Закарпатье

Наводнение в Закарпатье

ГСЧС в Закарпатской области

Как писал OBOZREVATEL, за 21 и 22 мая в Закарпатье выпала месячная норма осадков. Из-за обильных дождей подтопило сотни жилых домов.

От стихии пострадали и другие западные области: Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Наталия Батыр
Место
Украина
Теги
потопГосЧСпогодаливень
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