Потеплеет до +28: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящее лето

Настоящее теплое лето придет в Украину до конца недели. Существенное повышение температуры ожидается 4-5 июня.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает 24 Канал. По его словам, температура воздуха с 5 по 15 июня будет колебаться от +23 до +28 градусов.

Синоптик напомнил, что настоящее лето – это не июнь, а июль и август. Кульбида отметил, что украинцам стоит готовиться к тому, что в эти месяцы температура воздуха будет очень большой.

В Украине скоро потеплеет

Ранее OBOZREVATEL писал, что начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

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