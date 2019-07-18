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"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко

4.8т Читать материал на украинском

Посещение главами РФ и Беларуси замироточившей чудотворной иконы Божьей Матери на острове Валааме стало поводом для шуток в сети.

В частности, пользователи высмеяли слова священнослужителя, который рассказывал президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко о произошедшем здесь чуде.

"Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!" - сказал священник, чем вызвал настоящий ажиотаж.

Лукашенко, Путин и мироточащая икона

Лукашенко, Путин и мироточащая икона

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"Король червей, защитник птиц... На Валааме покрестился, в России председатель зиц, и выборам ездец приснился…", "Уже вся страна мироточит", "А она постоянно мироточит, или только к приезду высокопоставленных фарисеев?", "Струйки потекли рядовым россиянам прямо в глаза. Поговаривают, что это божья роса", "Икона не выдержала этих иуд", "Увидела двух упырей и заплакала", - пишут в сети.

"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко
"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, людей разозлила "показушная набожность" Лукашенко и Путина, которые вместе побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

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Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КОНЧЕНЫЕ БЕЗБОЖНИКИ!!! ЦИНИЧНЫЙ МАРАЗМ ОКУРКА ЗАШКАЛИВАЕТ... КОГДА ЕМУ УЖЕ ЗАТОЧКУ В ГОЛОВУ ВОТКНУТ НА ПАРАШЕ, ТАМ ЕГО МЕСТО, МУСОРИЛО И ЛОХ ССУЧЕНЫЙ...??!!
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Остапенко Тарас
Остапенко Тарас
Это знамение, - скоро у ху...ла пердак потечёт!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
это вам не термос с автофекалиями!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Викентий Зееленфройндт, єто нам абсурд і сотворення собі кумира.
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