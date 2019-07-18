"Потекли струйки в глаза россиянам": в сети потешаються над "мироточащими" Путиным и Лукашенко

Посещение главами РФ и Беларуси замироточившей чудотворной иконы Божьей Матери на острове Валааме стало поводом для шуток в сети.

В частности, пользователи высмеяли слова священнослужителя, который рассказывал президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко о произошедшем здесь чуде.

"Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!" - сказал священник, чем вызвал настоящий ажиотаж.

Лукашенко, Путин и мироточащая икона

"Король червей, защитник птиц... На Валааме покрестился, в России председатель зиц, и выборам ездец приснился…", "Уже вся страна мироточит", "А она постоянно мироточит, или только к приезду высокопоставленных фарисеев?", "Струйки потекли рядовым россиянам прямо в глаза. Поговаривают, что это божья роса", "Икона не выдержала этих иуд", "Увидела двух упырей и заплакала", - пишут в сети.

"Вот здесь потекли струйки. Как это объяснить? Никак!": Путину и Лукашенко показали на Валааме мироточащую чудотворную икону Божьей Матери pic.twitter.com/ErAXs60eAl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2019

🇸🇮👑Постарел наш-то. Уже не 🍰 На Валааме сегодня. pic.twitter.com/4bqbQcxPEW — Sveta Robenkova (@SvetaRobenkova) July 17, 2019

Отцы Церкви хорошо разбираются в символах. Президенту -букет в цвете чистоты помыслов, а Лукашенко- в цвете гнева и мести. Кстати Лукашенко не стал креститься на службе на Валааме. pic.twitter.com/NfK2994b6q — MaDel' (@Mark__Del) July 17, 2019

Король червей, защитник птиц...

На Валааме покрестился

В России председатель зиц

И выборам ездец приснился..

pic.twitter.com/Yku9pH24HJ — Eustace (@Kamerto_n) July 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, людей разозлила "показушная набожность" Лукашенко и Путина, которые вместе побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

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