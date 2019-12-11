Посвящение демону: в ПЦУ развенчали миф о популярном талисмане

В Православной церкви Украины рассказали, действительно ли такой талисман как красная нить помогает ее носителю защититься от сглаза, порчи и вообще любого зла.

А также, можно ли завязывать ее на запястье. Об этом говорится на официальной странице ПЦУ в соцсети Facebook.

Служители церкви объясняют, что человек из-за испытаний и препятствий часто сбивается с правильного пути и тогда становится уязвимым для различных соблазнов и суеверия. Именно слабость собственного духа и маловерие заставляют его полагать надежды на что-то вымышленное.

В ПЦУ говорят, что красная нить на запястье не защитит человека от зла

"Одним из таких предрассудков является вера в то, что красная нить на запястье, завязанная особым образом, якобы предохраняет от зла, сглаза, болезней или других напастей", – говорят в ПЦУ.

По словам священнослужителей, традиция завязывания красной нити на руке не имеет ничего общего с современными предрассудками христианства. Поскольку берет свое начало от установок отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов.

"Такую нить родители или жрецы вязали в знак посвящения детей Ваалу – известному в древности финикийскому и западносемитскому ложному божеству-демону", – отмечают в ПЦУ.

Кроме того, в церкви утверждают, что это не более, чем обычная нить. Ведь человек в течение жизни ежедневно носит одежду, которая состоит из нитей различных цветов, в том числе и красного.

"Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая является бренной", – говорится в пояснении.

Как утверждают в ПЦУ, талисманы и амулеты непонятного смысла и происхождения не уберегут человека от "злого глаза". И только нательный крестик, который надевается каждому после таинства Крещения, является единственным "знаком Божьей защиты и благодати, сопровождающей верующего человека на протяжении всей его земной жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о переносе празднования Покрова и Дня Святого Николая в Украине. По его словам, реформа календаря будет касаться в будущем изменения дат всех главных украинских праздников.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!