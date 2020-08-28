Постановление Кабмина о карантине частично признано неконституционным – СМИ

КСУ принял решение о постановлении Кабмина о карантине.

Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде, некоторые положения документа признаны неконституционными.

"Конституционный суд принял решение по конституционному представлению Верховного суда и признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантина", – уточнил собеседник.

Напомним, что представление Верховного суда в отношении отдельных нормативно-правовых актов Кабмина и Верховной Рады поступило в КС 4 июня.

ВС просил проверить на соответствие Основному закону подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

В документе утверждалось, что указанные положения на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какое значение будет иметь для украинцев признание карантина незаконным и понесет ли Кабмин ответственность, если КСУ примет такое решение.

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