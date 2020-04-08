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8 апреля • обновлено в 21:48
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Посещение украинцами храмов на Пасху во время пандемии: в вопросе поставили точку

1.4т
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Богослужения во всех храмах Украины всех конфессий из-за коронавируса COVID-19в ближайшее время будут проводиться только с участием священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляцию. В том числе так будет и на Пасху.

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Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник главы Министерства внутренних дел Украины Юрий Тандит. По его словам, к соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

"После оживленного обсуждения пришли к такому соглашению: служба в храмах будут проводиться, однако без верующих – для них. Трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужение и обеспечивающие онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя", – сказал Тандит.

Посещение украинцами храмов на Пасху во время пандемии. Иллюстрация

Посещение украинцами храмов на Пасху во время пандемии. Иллюстрация

Прихожане, по словам советника главы МВД, смогут посещать храмы по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. Все присутствующие будут обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

Он отметил, что существует несколько вариантов проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными. А в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их.

Тандит также добавил, что в случае попыток верующих посещать храмы, полицейские "будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения этих правил". Представители всех религиозных организаций подадут списки людей, которые будут задействованы в проведении богослужений, для их неограниченного передвижения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения относительно последствий празднования Пасхи во время пандемии коронавируса COVID-19 жителями города и призвал их сделать это дома, не посещать места массового скопления людей.

  • В храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно игнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

  • В Киеве 7 апреля, на праздник Благовещения, толпа людей с детьми пришла в церковь, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

  • В микрорайоне Львова Сыхов церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Пасха Коронавирус
Место
Украина
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