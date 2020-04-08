Посещение украинцами храмов на Пасху во время пандемии: в вопросе поставили точку

Богослужения во всех храмах Украины всех конфессий из-за коронавируса COVID-19в ближайшее время будут проводиться только с участием священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляцию. В том числе так будет и на Пасху.

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Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник главы Министерства внутренних дел Украины Юрий Тандит. По его словам, к соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

"После оживленного обсуждения пришли к такому соглашению: служба в храмах будут проводиться, однако без верующих – для них. Трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужение и обеспечивающие онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя", – сказал Тандит.

Посещение украинцами храмов на Пасху во время пандемии. Иллюстрация

Прихожане, по словам советника главы МВД, смогут посещать храмы по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. Все присутствующие будут обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

Он отметил, что существует несколько вариантов проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными. А в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их.

Тандит также добавил, что в случае попыток верующих посещать храмы, полицейские "будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения этих правил". Представители всех религиозных организаций подадут списки людей, которые будут задействованы в проведении богослужений, для их неограниченного передвижения.

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